Qualche mese fa vi avevamo parlato di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC (Epic Games Store), un porting non entusiasmante per un gioco comunque di altissima qualità. A ben sei mesi dal rilascio, Square-Enix ha deciso di portarlo anche su Steam, la piattaforma più amata dei PC Gamer, motivo che ci ha subito spinto a effettuare dei test con alcune schede per capire se ci troviamo dinanzi a un’ottimizzazione ben fatta, oppure un banale porting 1:1 con la versione PS5.

In generale, possiamo anticiparvi che il gioco gira divinamente su qualsiasi tipo di scheda video, ma la mancanza di diverse configurazioni grafiche lo rendono decisamente limitato in svariati contesti. Il titolo di Square-Enix rimane però un prodotto di altissima qualità sia visivamente che dal punto di vista del gameplay, motivo che dovrebbe spingere gli indecisi a valutarne seriamente l’acquisto, presto o tardi.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, qualche dettaglio

Final Fantasy VII Remake Intergrade altro non é che la versione per PS5 dell’oramai celebre remake datato 2020. Oramai anche i sassi, nel bene o nel male, hanno sentito parlare di questa nuova visione della settima fantasia finale. Un’opera tanto fedele alle atmosfere originali, quanto capace di stravolgerne completamente alcuni avvenimenti in pochi minuti, in virtù della volontà di Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, di espanderne gli intrecci narrativi e portarli verso lidi completamente inediti.

Siamo di fronte a una completa riscrittura del titolo? Non per quanto riguarda questo primo capitolo (ricordiamo che l’opera sarà composta da tre titoli ben distinti), le cui differenze con l’opera originale sono evidenti ma, allo stesso tempo, confinate per lo più alle fasi finali della storia.

In Final Fantasy VII Remake Intergrade, inoltre, è presente il primo, e unico, contenuto aggiuntivo realizzato per questo remake. Si tratta di INTERmission, un capitolo aggiuntivo dedicato a Yuffie che, oltre a creare un background solido e ben intrecciato alla storia principale (vi ricordiamo che nel titolo originale la giovane ladra era un personaggio opzionale) offre nuove meccaniche di gioco e alcune sfide dalla difficoltà decisamente elevata.

Indubbiamente, fra correzioni sul versante tecnico, migliorie grafiche e contenuti aggiuntivi, Final Fantasy VII Remake Intergrade abbraccia appieno quel trend gia visto per altri titoli durante questa transizione fra due generazioni di console, proponendo a un anno di distanza (due nel caso di questa versione per Steam) una versione più completa e rifinita che, per forza di cose, risulta quella di riferimento per i giocatori.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, la nostra configurazione di test

Per le analisi abbiamo utilizzato un banchetto da test con la seguente configurazione:

Final Fantasy VII Remake Intergrade, le nostre prove

Le impostazioni grafiche sono... limitate

Tutti i test sono stati effettuati con impostazioni massime e il limite massimo di FPS applicabile al gioco (120 FPS). Sfortunatamente non abbiamo avuto modo di giocare tantissimo con le impostazioni, visto che il porting non sembra aver introdotto nulla di particolarmente nuovo sotto l’aspetto setting.

Ultra HD

l’Ultra HD in Final Fantasy VII Remake Intergrade sorprende in maniera netta, ove tutte le schede testate (a parte la GTX 1660) riescono ad arrivare al minimo di 60 FPS di media, una conclusione che non ci saremmo aspettati, per esempio, da schede quali RTX 3060 e RTX 3060 Ti. Ovviamente i dati nel 99th percentile cambiano, ma mai sotto i 50 FPS, testimoniando un’ottimizzazione importante sotto tutti i punti di vista.

Quad HD

Se l’Ultra HD è ben ottimizzato è naturale dire che anche il Quad HD mostri performance interessanti, e infatti è proprio così. Tutte le schede utilizzate non sono mai scese sotto i 60 FPS (nemmeno con il 99th percentile), GTX 1660 compresa, fatto che sottolinea ancora una volta un certo tipo di lavoro svolto da Square-Enix per portare nei migliori dei modi Final Fantasy VII Remake Intergrade anche su Steam.

Full HD

Anche in Full HD ogni scheda testata ha dimostrato di saper tenere il passo senza nessun tipo di problema, con la GTX 1660 che ha facilmente raggiunto i 94.6 FPS di media e ben 74.3 FPS nel 99th percentile. Le altre schede, come la RTX 3060, e RTX 3060 Ti, raggiungono facilmente i 100 FPS di media, arrivando a toccare anche i 120 FPS con la 3060 Ti e mantenendo risultati nel 99th percentile mai al di sotto dei 90 FPS.

Tirando le somme

Final Fantasy VII Remake Intergrade si dimostra un gioco ben ottimizzato su PC, con la possibilità di giocare a 60 FPS con una RTX 3060 in Ultra-HD e persino con una GTX 1660 in Quad-HD, un risultato decisamente impressionante se si considera l’ottimo impatto visivo del gioco. Al netto, però, di un grandissimo lavoro di ottimizzazione, il porting risulta un po’ pigro, con pochissime impostazioni di personalizzazione e l’assenza del formato Ultra Wide. In generale, tuttavia, siamo dinanzi a un grandissimo videogioco, nonché una di quelle esperienze da approcciare e vivere, almeno una volta nella propria vita.