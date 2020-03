Final Fantasy X è il capitolo più apprezzato dagli spettatori della tv giapponese NHK

L’emittente giapponese NHK ha portato avanti nelle ultime settimane un sondaggio molto esteso su personaggi e capitoli della saga Square Enix dal titolo All-Final Fantasy Grand Poll. I risultati hanno riguardato non solo i personaggi preferiti della serie ma anche il capitolo più amato dai telespettatori dell’emittente giapponese. Prima di vedere i risultati vale la pena sottolineare che i voti sono stati oltre 468 mila.

Per quanto riguarda il capitolo preferito della serie al primo posto c’è inspiegabilmente Final Fantasy X che ha ottenuto lo stesso numero di voti tra gli utenti della fascia compresa 20-29 anni e 30-39. Al secondo posto troviamo invece FFVII in questo caso preferito dalla fascia di età dei trentenni e al terzo troviamo invece FFVI mentre al quarto meritato posto anche il nono capitolo della serie. Tra le altre posizioni che vale la pena sottolineare c’è FFVIII che inaspettatamente è al settimo posto superato anche dall’innocuo Final Fantasy V.

Vale la pena inoltre sottolineare come uno dei capitoli più controversi come Final Fantasy XV sia al decimo posto, il Tactics all’undicesimo, mentre il dodicesimo capitolo della serie, molto acclamato dalla critica, si trova al quindicesimo superato addirittura da Crisis Core.

Per quanto riguarda i personaggi, i primi tre posti sono occupati da Cloud Strife (FFVII), Yuna (FFX) e Aerith (FFVII). Infine vale la pena mettere in evidenza come al sesto posto, in posizione superiore anche a un personaggio storico come Sephiroth, c’è il villain principale dell’espansione Shadowbringers di FFXIV uscita appena l’estate scorsa ma che ha fatto diventare Emet-Selch un fan favorite tra i personaggi della serie portandolo al sesto posto della classifica.