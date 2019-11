Final Fantasy XIV: l’MMORPG arriverà anche su Xbox One, prima o poi

Uno degli annunci più inaspettati da parte degli appassionati dell’ecosistema Xbox, avvenuto la scorsa sera durante l’X019, è stato l’inserimento di un ben assortito numero di capitoli di Final Fantasy all’interno del catalogo Xbox Game Pass. Nello specifico i giochi appartenenti alla saga JRPG di Square Enix che verranno inseriti saranno: Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Final Fantasy XIII Lightning Returns e Final Fantasy XV. L’unico dei capitoli mancanti sembra essere Final Fantasy XIV, l’MMORPG della saga.

Secondo Phil Spencer, anche il quattordicesimo capitolo arriverà sulla console Microsoft in futuro. Secondo alcuni rumor antecedenti all’Inside Xbox di ieri sera, Final Fantasy XIV sarebbe arrivato su Xbox One insieme a tutti gli altri Final Fantasy annunciati ieri sera ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo prima del suo rilascio.

Parlando all’interno di un briefing con la stampa, lo stesso Spencer ha assicurato che Xbox insieme a Square Enix sta lavorando a come introdurre il quattordicesimo capitolo della saga. “Le persone potrebbero aver notato che c’è un Final Fantasy mancante nella lista: Final Fantasy XIV. Il XIV è un capitolo a cui stiamo lavorando insieme a Yoshida-san per trovare una soluzione e far arrivare quel gioco su Xbox.”

Oltre all’inserimento di ben dieci capitoli principali della saga di Final Fantasy, l’Inside Xbox ha portato alla luce anche altri annunci davvero sorprendenti che vanno da Everwild, nuova IP di Rare fino a Grounded, il nuovo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment. State aspettando di poter giocare a Final Fantasy XIV su Xbox One? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.