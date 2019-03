Final Fantasy XIV arriva su Xbox, Switch e Stadia?

Final Fantasy XIV potrebbe arrivare su Xbox One e Nintendo Switch, ma anche Stadia pare essere un obbiettivo di Square Enix: ecco i dettagli.

Final Fantasy XIV è uno dei capitoli online della serie di Square Enix ed è attualmente disponibile su PC e PlayStation 4. Si tratta di un gioco di ruolo MMO ad abbonamento mensile e in costante evoluzione grazie a espansioni di contenuti. Ora, scopriamo che esiste la possibilità che il gioco arrivi non solo su Xbox One e Nintendo Switch, ma anche su Stadia di Google.

Tramite i microfoni di Gamespot, il game director Naoki Yoshida ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, che vi proponiamo in traduzione: “Stiamo parlando con i distributori di console. La filosofia alla base di Final Fantasy XIV è il cross-platform con ogni device e hardware possibile. Nel momento nel quale questo è possibile, allora le possibilità [ndr, che FF XIV arrivi su altre piattaforme] sono molto alte.”

“Stiamo parlando con Nintendo, Microsoft e Google, ovviamente; non possiamo dire niente al momento poiché siamo ancora nel mezzo delle negoziazioni, ma una volta che avremo i dettagli potremo fare un annuncio.” L’obbiettivo esplicito di Yoshida è di portare Final Fantasy XIV al pubblico più ampio possibile.

Si è poi discusso della possibilità di rendere il gioco un free-to-play. “Il F2P non è un brutto modello. Il F2P, però, spinge i giocatori a provare un gioco e poi a passare ad altro. Per Final Fantasy XIV, il nostro design di base si fonda sulla scoperta e necessita che i giocatori spendano un più di tempo per capire cosa c’è di interessante. Se ci spostassimo verso un modello F2P con l’attuale design di gioco, l’intera community si disintegrerebbe. Non è una cosa positiva. Se volessimo passare al F2P, dovremmo rielaborare l’intero gioco, partendo dalle basi. Non si tratta di una buona decisione. Non è la direzione da intraprendere.”

Pare quindi che il gioco proseguirà nel proprio modello in abbonamento. Diteci, vi piacerebbe giocare su altre piattaforme, magari tramite Stadia?