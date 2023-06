Ormai ci siamo! Manca poco meno di un mese all’arrivo di Final Fantasy XVI e, come vi abbiamo raccontato propio di recente, pare che il nuovo capitolo della storica saga Square-Enix sia davvero pronto a rivoluzionare le carte in tavola, offrendosi come un’esperienza davvero nuova nella storia del brand!

Ebbene, se anche voi siete rimasti affascinati dalle recenti novità relative al gioco e, giustamente, non vedete l’ora di metterci le mani, sappiate che, oltre a poterlo preordinare a prezzo scontato (come vi avevamo segnalato precedentemente), su Amazon c’è addirittura ancora la possibilità di poter effettuare il preorder della Deluxe Edition del gioco, che contiene al suo interno una splendida mappa in tessuro di Valisthea, il mondo di gioco, ed una bellissima Steelbook, il tutto al prezzo di 109,98€!

L’occasione, fidatevi di noi, è ghiotta! Anche perché, da sempre, ogni edizione che non sia standard dei titoli della serie Final Fantasy, finisce per avere una mostruosa collezionabilità, al punto che val sempre la pena acquistare Final Fatasy (come anche i vari Kingdom Hearts) nelle loro edizioni migliori, specie se si ha a cuore il brand e ci si sente dei collezionisti.

Al di la di questo, tuttavia, è doveroso segnalare che questa edizione non contiene contenuti aggiuntivi digitali di alcun tipo, e che dunque l’esperienza di gioco, anche dal punto di vista di armi ed altri oggetti in game, è la medesima dell’edizione standard (che potete preordinare ancora a prezzo scontato!).

Ciò detto, è ovvio che Final Fantasy XVI farà certamente parlare di sé, ed a lungo, visto che si tratta di uno dei capitoli più attesi della serie degli ultimi anni, se non il più atteso in assoluto. Questo è in parte dovuto alla delusione che il fandom ha provato per la gestione degli anni passati del brand, ma anche alla volontà di Square-Enix di rivoluzionare completamente il suo titolo di punta.

FF XVI presenta uno stile puramente action, senza combattimenti a turni, e non avrà una gestione del party, avvicinandosi a uno stile di gioco di ruolo quasi europeo, in netto contrasto con la tradizione nipponica del brand.

Final Fantasy XVI si prospetta come un titolo di rinascita per un brand che, nonostante più di 30 anni di successi, ha vissuto una fase di calo nell’apprezzamento generale del pubblico. Ricco di novità e con un gameplay emozionante, questo capitolo della saga di Square-Enix è senza dubbio uno dei titoli più attesi del 2023 e rappresenta una uscita da non perdere. Prenotarlo è sicuramente un’ottima scelta!

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro preorder, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che questa specifica edizione del gioco vada irrimediabilmente esaurita!

