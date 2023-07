Final Fantasy XVI, il nuovo e divisivo capitolo dell’iconico franchise, ha venduto tre milioni di copie durante la settimana di lancio, un dato che ha suscitato un dibattito online sulla questione se avesse raggiunto gli obiettivi di vendita di Square Enix. L’azienda di Tokyo, però, ha insistito sul fatto che le vendite sono “estremamente solide“, affermando in un’intervista a IGN che il gioco ha venduto bene in rapporto alla fanbase su PlayStation 5.

Nonostante il gioco abbia ottenuto un grande successo di vendite durante la prima settimana, un articolo di Bloomberg ha sottolineato come le vendite in Giappone siano diminuite drasticamente nella seconda settimana dopo il lancio. Inoltre, le vendite iniziali avevano “faticato” rispetto ai giochi precedenti della longeva serie.

Tuttavia, Square Enix ha fatto notare che il confronto con le vendite di Final Fantasy 7 Remake è in parte ingiusto a causa della differenza nel numero di console installate tra PS4 al momento del lancio di FF7R e PS5 al momento del lancio di FF16. Con 38 milioni di console PS5 spedite in tutto il mondo (al 31 marzo 2023), le vendite di Final Fantasy 16 hanno superato i tre milioni di unità a livello globale pochi giorni dopo il suo lancio il 22 giugno 2023.

La società considera i risultati iniziali di vendita di Final Fantasy 16 come estremamente positivi e continuerà a promuovere iniziative per incoraggiare ancora più persone a giocare al gioco.

Secondo i dati di Ampere Games – Analytics, Final Fantasy 16 è stato il sesto titolo più importante per utenti mensili attivi a livello globale su PS5 nel mese di giugno, con il 13% dei giocatori di PS5 che lo hanno giocato. Nei tre giorni successivi al lancio, Final Fantasy 16 è stato il secondo titolo più giocato su PS5 per utenti giornalieri attivi a livello globale, rimanendo solo dietro FIFA 23 ma superando giochi come Fortnite e Call of Duty. Alla fine del mese è sceso al quarto posto ma sembrava essersi stabilizzato, mantenendo il vantaggio su titoli live service popolari come Diablo 4, NBA 2K 23 e GTA 5.

Secondo Louise Wooldridge, responsabile delle ricerche presso Ampere Analysis, i dati dei giochi dipingono un quadro positivo per Final Fantasy 16. Le prestazioni di vendita in Giappone sono probabilmente influenzate dalla maggiore popolarità di Nintendo Switch rispetto a PS5 nel paese, dove quest’ultima domina le classifiche di vendita. Tuttavia, Final Fantasy 16 ha attirato molti giocatori giornalieri in Giappone, e sembra essere rivolto principalmente al pubblico occidentale con tematiche più mature e un cast di personaggi più anziani rispetto ai titoli precedenti.

La mancanza di vendite eccezionali in Giappone potrebbe essere dovuta alla nuova direzione intrapresa dal gioco, che si allontana dallo stile tradizionale dei JRPG e si avvicina di più a un’audience di giocatori di giochi di ruolo d’azione. Mentre il titolo ha attirato sia i fan di lunga data della serie che un pubblico più ampio, è probabile che le vendite iniziali siano state trainate principalmente dai giocatori core e dai fan. Sarà interessante vedere se il gioco riuscirà a mantenere il successo nel lungo periodo e se continuerà a essere presente nelle classifiche nei mesi a venire.