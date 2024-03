Final Fantsy XVI, la versione PC è molto vicina

Final Fantasy XVI è destinato a fare il suo debutto sul PC presto o tardi, e secondo il produttore Naoki Yoshida, non dovremo attendere molto.

In una recente intervista esclusiva con Famitsu, Yoshida ha condiviso alcuni dettagli sullo stato di sviluppo del gioco per PC. Sebbene non abbia confermato una data di rilascio precisa, il produttore ha assicurato ai fan che lo sviluppo procede senza intoppi e che il gioco potrebbe essere disponibile poco dopo l'annuncio ufficiale. Questa è una notizia sorprendente per gli appassionati, che non dovranno aspettare un'eternità per immergersi nel mondo di Final Fantasy XVI.

Una delle novità più interessanti che Yoshida ha rivelato è la pianificazione di una demo per PC. Questo permetterà ai giocatori di testare il gioco sul proprio hardware prima di effettuare l'acquisto completo. È un gesto apprezzato da parte di Square Enix, dimostrando un impegno verso la soddisfazione dei giocatori e la qualità del prodotto.

Inoltre, Yoshida ha svelato i piani per una "edizione completa" del gioco su PC, che includerà entrambe le espansioni DLC. Questo garantirà un'esperienza di gioco completa per tutti i giocatori, offrendo ore e ore di contenuti da esplorare e godersi.

Per quanto riguarda il gameplay, i fan possono aspettarsi una serie di miglioramenti e aggiunte. Il prossimo mese, il gioco sarà arricchito con l'espansione "The Rising Tide", che introdurrà nuovi personaggi, luoghi e sfide. Inoltre, ci saranno miglioramenti della qualità della vita come controlli riconfigurabili e la possibilità di cambiare tra diverse configurazioni di abilità, rendendo l'esperienza di gioco ancora più personalizzabile e divertente.

Infine, Yoshida ha anche accennato ad "altre versioni" su altre piattaforme, di conseguenza non è da escludere un suo sbarco su console Xbox.