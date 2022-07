Tra le file dei franchise di Nintendo ci sono alcune delle IP più importanti dell’intera storia videoludica. Possiamo tranquillamente affermare che ogni brand targato Nintendo ha saputo ridefinire molti dei generi videoludici esistenti sul mercato, dai platform in due e tre dimensioni fino alle avventure ricche di puzzle ambientali. Non possiamo non citare anche la saga strategica di Fire Emblem, la quale proprio di recente è stata protagonista di altissimi guadagni guadagni grazie alla più recente iterazione per dispositivi mobile.

Parliamo di Fire Emblem Heroes, il gioco di strategia a turni esclusivo per dispositivi Android e iOS uscito nel 2017, e che, in tutta la durata del suo ciclo vitale, ha saputo attrarre a sé non solo i fan della prima ora del brand, ma anche tutta una serie di giocatori che si sono appassionati a questo universo proprio grazie a Heroes. Ora, grazie ai dati pubblicati dal sito di analisi Sensor Tower, il titolo free-to-play per mobile ha fatto segnare dei guadagni che hanno superato il miliardo di Dollari.

Questo traguardo comprende tutti i guadagni di Fire Emblem Heroes da quando il gioco è stato lanciato per la prima volta nel febbraio del 2017. Questo non è il primo gioco di una saga Nintendo che si affaccia al mercato mobile, ma è di sicuro uno degli esperimenti meglio riusciti. Anche altri titoli come Mario Kart Tour o Animal Crossing Pocket Camp hanno ottenuto ottimi risultati al di fuori delle console Nintendo, segno che la compagnia di Kyoto sta facendo bene ad investire anche in prodotti del genere.

Fire Emble Heroes è però il secondo miglior gioco mobile della compagnia, dato che al primo posto c’è ancora Pokémon GO, anche se le licenze di tale fenomeno mobile sono da attribuire non solo a Nintendo, ma anche alla compagnia di The Pokémon Company.