Flight Simulator 2024 divorerà il vostro internet: 81GB all'ora

Microsoft Flight Simulator 2024 (preordinabile su Amazon), nella sua versione alpha tecnica, sta registrando un consumo di dati in streaming fino a 180 Mb/s durante il volo. Questo significa che, nelle impostazioni più elevate e sorvolando aree densamente popolate, il gioco potrebbe arrivare a utilizzare circa 81 GB di dati all'ora.

Questi numeri rappresentano un notevole aumento rispetto al predecessore Flight Simulator 2020, che richiedeva circa 100 Mb/s nelle aree urbane più dettagliate. Il nuovo capitolo promette una simulazione del pianeta ancora più fedele, giustificando in parte questa maggiore richiesta di banda. Tuttavia, ciò solleva preoccupazioni sulla sostenibilità per molti utenti finali.

Nonostante l'elevato consumo di dati, Flight Simulator 2024 si distingue per una dimensione di installazione base molto inferiore rispetto al suo predecessore: circa 30 GB contro i 130-400 GB richiesti da Flight Simulator 2020 (inclusi i DLC). Questo potrebbe spiegare in parte la necessità di un maggiore streaming di dati durante il gioco.

Il gioco potrebbe arrivare a utilizzare circa 81 GB di dati all'ora.

L'elevata richiesta di banda potrebbe rappresentare un problema per molti giocatori. Negli Stati Uniti, per esempio, i limiti di dati per le connessioni domestiche variano notevolmente, da 150 GB a 1 TB mensili, fino a piani senza limiti. Gli utenti con connessioni più lente o soggette a limiti di traffico potrebbero, quindi, trovarsi in difficoltà nel gestire le esigenze richieste di Flight Simulator 2024.

È importante comunque sottolineare che questi dati provengono da una versione alpha tecnica del gioco, con una dimensione di installazione di soli 9 GB. È possibile che la versione finale, con i suoi 30 GB di installazione, possa ottimizzare l'utilizzo della banda (in realtà, anche peggiorarla). Tuttavia, gli appassionati del genere dovrebbero tenere d'occhio questi aspetti in vista del rilascio ufficiale, al netto di una qualità produttiva che sembra decisamente elevata.

Microsoft Flight Simulator 2024 promette sicuramente un'esperienza di volo ancora più immersiva e dettagliata rispetto al 2020, ma il suo potenziale impatto sulle connessioni internet domestiche potrebbe richiedere una valutazione attenta da parte dei giocatori, specialmente quelli con piani dati limitati (anche se in questo caso, forse varrebbe la pena evitarlo proprio).