Microsoft ha sottovalutato il successo di Flight Simulator 2024, pronto solo per 200 mila utenti

Microsoft ha decisamente sottovalutato la popolarità di Flight Simulator 2024, risultando, come vi abbiamo raccontato ieri, in problemi ai server di gioco al lancio. Il gioco, infatti, ha sofferto e continua a soffrire di servizi backend sovraccarichi, provocando problemi di caricamento e crash.

In un video pubblicato su YouTube, gli sviluppatori dell'opera hanno rivelato che l'infrastruttura del gioco era stata testata per gestire 200.000 utenti simultanei, ma il database delle missioni è diventato saturo, creando difficoltà per i giocatori. Microsoft ha implementato un meccanismo di limitazione degli accessi, ma il servizio è già crashato almeno una volta, con lunghi tempi di riavvio.

I problemi si manifestano con tempi di caricamento estremamente lunghi, oltre alla mancanza di aerei predefiniti nelle librerie degli utenti, sempre legata a questi disservizi. Microsoft consiglia di riavviare il gioco se si blocca al 97% del caricamento.

Microsoft non ha ancora fornito tempistiche per la risoluzione dei disservizi: è evidente che l'azienda non si aspettava un numero di giocatori così elevato al lancio, probabilmente più del doppio rispetto ai 200.000 previsti, considerando l'entità dei problemi ancora presenti.

La popolarità inaspettata di Flight Simulator 2024 riflette un rinnovato interesse per questo genere. Forse, in un'epoca di restrizioni ai viaggi e distanziamento sociale, il desiderio di esplorare virtualmente il mondo ha raggiunto nuove vette. Questo fenomeno potrebbe spiegare perché Microsoft abbia sottovalutato la domanda, non prevedendo l'entusiasmo che avrebbe generato questa nuova versione.