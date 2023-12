The Day Before, FNTASTIC blocca ogni comunicazione su Steam

Il caso relativo alla chiusura repentina di "The Day Before" continua a sollevare interrogativi, specialmente dopo che FNTASTIC ha preso un'altra decisione, questa volta parecchio discutibile: ha chiuso i forum del gioco su Steam, limitando la possibilità di commentare la situazione all'interno della piattaforma di Valve.

Questa azione aggiuntiva ha generato ulteriori sospetti sulle reali intenzioni del team di sviluppo dietro il lancio di "The Day Before". Il gioco è stato introdotto in accesso anticipato su Steam lo scorso 7 dicembre 2023, appena quattro giorni fa, e ha immediatamente suscitato polemiche tra gli acquirenti.

FNTASTIC è stato criticato per la pubblicità ingannevole, dove ha descritto il gioco come un MMO, mentre si è rivelato essere un extraction shooter poco sviluppato, pesantemente incompleto e affetto da numerosi bug.

Le recensioni negative si sono moltiplicate in pochissime ore, con un alto numero di richieste di rimborso, stimato a oltre il 50% degli acquirenti. Nonostante ciò, però, molte copie del gioco sono state vendute e non rimborsate, poiché numerosi giocatori hanno superato abbondantemente il limite delle due ore di gioco consentite per richiedere il rimborso a Steam.

È indubbiamente una situazione sgradevole, con ogni mossa intrapresa da FNTASTIC che sembra confermare un'immagine che più che negativa, sembra tremendamente vicino alla truffa intenzionale.

La serie di decisioni prese da FNTASTIC suscita perplessità e alimenta il crescente scetticismo nei confronti delle intenzioni dietro la gestione di "The Day Before". La mancanza di trasparenza, il rifiuto di permettere discussioni sui forum di Steam, l'ignorare le richieste di rimborso e, soprattutto, lasciare il gioco in vendita regolarmente di fronte allo scenario appena descritto, sembrano ulteriori conferme di quelle problematiche riscontrate fin dall'inizio del lancio del gioco.

La vicenda continua a essere oggetto di dibattito e critica, con l'attenzione concentrata sulle azioni di FNTASTIC e sull'impatto negativo che queste decisioni stanno avendo sulla fiducia dei giocatori, sulla reputazione dell'azienda stessa e sul come potrebbero venire soppesate le future produzioni che opteranno per un esordio in Early Access, per poter ricevere supporto reale dai giocatori.