Forspoken (acquistabile su Amazon) è approdato sul mercato mondiale. Un battito di ciglia e già ci troviamo al cospetto del primo grande titolo atteso da molti di questo inizio 2023. L’opera, sviluppata da Luminous Productions e pubblicata da Square Enix su PlayStation 5 e PC, ha avuto modo di intrigare il web per diversi fattori. Il progetto è un action RPG targato Square Enix, e sappiamo tutti cosa sia uscito da quelle fucine creative, l’impatto estetico è subito stato accolto con vivido entusiasmo e la presenza d’eccezione dell’attrice Ella Balinska ha poi fatto il resto. Vi ricordiamo, che se desiderate una disamina approfondita del gioco, abbiamo per voi la nostra dettagliata recensione. Oggi vi prestiamo una guida completa agli obiettivi e all’ambito trofeo platino, rivolta a tutti gli intrepidi avventurieri che si stanno preparando a solcare i paesaggi mistici di Athia. Vi auguriamo buona lettura e buon gioco!

Forspoken, guida ai trofei e al platino

Forspoken

Ottieni tutti i trofei

Il Platino di Forspoken. Complimenti, hai conquistato Athia in lungo e largo!

Legami

Ottieni un misterioso bracciale d’oro

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

In trappola

Viaggia in un altro mondo, bellissimo ma letale.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

L’intrusa

Giura vendetta contro un nemico mortale

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Ciò che dev’essere fatto

Sopravvivi a un’impresa da incubo

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Forza e determinazione

Supera uno scontro finale all’interno di una grande fortezza

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Si sbaglia sempre

Assapora la dolcezza della pace e l’amarezza del disastro

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Una tinta tutta blu

Sottoponiti alla giustizia di un altro mondo

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

La verità verrà a galla

Supera una prova per porre fine a tutte le prove

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Punto di rottura

Impara una dura verità e accettane una più dura

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Verso l’ignoto

Supera un conflitto in una realtà contorta

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Profezia

Reggi il destino di un mondo nelle tue mani

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Risveglio

Distruggi un potente male per il bene dell’umanità

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Rinascita

Soddisfa i bisogni degli abitanti di Cipal

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Promesse

Fai una promessa a qualcuno di molto speciale

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Passo dopo passo:

Guadagnati i complimenti del potente Pilo per le tue doti di ballo

Una volta completata la storia principale di Forspoken, racchiusa nei primi 12 capitoli, accettate di creare un nuovo salvataggio e andate su CONTINUA. Dirigetevi da Pilo nella città bassa e inizierete un missione secondaria molto particolare. Quello che dovete fare è aiutare 3 persone in città con delle piccole mansioni. Completate le task, troverete Pilo nella taverna principale della città. Parlate con lui e darete il via a una piccola prova di ballo, in cui dovrete tenere il ritmo. Finita questa, otterrete il trofeo…e i suoi complimenti.

In ricordo:

Recita una serie completa di memorie ai defunti

In città, durante la storia principale, verranno eretti dei memoriali ai defunti a Cipal. Al termine del capitolo 12, avrete accesso all’unico piccolo elogio funebre dopo aver parlato con Johedy in cima alla scalinata più grande della città. Completate la sua piccola richiesta per aver accesso anche a quest’ultima. Una volta fatto ciò, aprite la mappa e dirigetevi ai punti in città che hanno un punto interrogativo come segnalino. Fatelo per tutt’e quattro i luoghi e otterrete il trofeo.

Affari d’oro:

scambia tutti i pupazzi con gli oggetti disponibili

All’interno della città di Cipal ci sono 9 gatti che vi chiederanno di seguirli per poi darvi in dono dei pupazzi, utili da scambiare. Le mutazioni della città durante la storia occluderanno la presenza di qualcuno di loro, ma saranno tutti disponibili alla fine della storia principale. Il nostro consiglio è quello di fare il trofeo alla fine di tutto e cercare i gatti in città con vogliono interagire con voi. Trovarli sarà facile, perché la quest dedicata è segnata sulla mappa.

Come i boy scout:

Accampati

Trofeo legato a un’attività del Capitolo 3, impossibile da mancare.

Pellegrinaggio: neofita

Visita il tuo primo monumento

Vedi il trofeo “Pellegrinaggio: adepta” per tutte le informazioni approfondite.

Pellegrinaggio: novizia

Visita venti monumenti

Vedi il trofeo “Pellegrinaggio: adepta” per tutte le informazioni approfondite.

Pellegrinaggio: adepta

Visita cinquanta monumenti

Fortunatamente in Forspoken non ci sono problemi nel trovare i punti di interesse, anche perché la presenza delle torri e lo scan del vostro bracciale vi agevoleranno di molto il lavoro e sarà praticamente impossibile saltare un punto di interesse. Il gioco vi aiuterà anche a ricordarvi quali sono quelli che avete già visitato, rimuovendo il segno rosa sopra la sua icona presente nella mappa generale. I monumenti, nello specifico, sono quelle bizzarre strutture che richiedono qualche colpo ben assestato per essere ripristinate e vi conferiranno bonus aggiuntivi, come magia, difesa ecc. In tutta Athia sono presenti ben 54 monumenti, ma vi basterà esplorare un po’ per trovarne 50 e il trofeo sarà vostro.

Esploratrice: cercatrice

Visita dieci punti di interesse

Visita il trofeo “Esploratrice: pioniera” per tutte le informazioni.

Esploratrice: ricognitrice

Visita cinquanta punti di interesse

Visita il trofeo “Esploratrice: pioniera” per tutte le informazioni.

Esploratrice: pioniera

Visita cento punti di interesse

Sondare ed esplorare 100 punti di interesse sembra, a primo impatto, una fatica enorme, ma in realtà vi trovate di fronte al trofeo più semplice di questa lista. In tutta Athia ci sono decine di punti di interesse già segnate sulla mappa, in cui potrete cimentarvi in diverse attività. Un obiettivo che potenzialmente sbloccherete senza rendervene conto anche a fine storia principale. Tutto ciò che possiede un’icona sulla mappa di gioco è considerabile “punto di interesse”.

Potenziale da scoprire

Usa del mana per apprendere un incantesimo per la prima volta

Trofeo impossibile da mancare, poiché legato all’avanzamento del Capitolo 2.

Pieno potenziale

Impara tutti gli incantesimi che possono essere appresi

Anche in questo caso ci troviamo dinnanzi a un trofeo che può spaventare, ma che in realtà è molto semplice. Nella vostra schermate dove sono presenti tutte le magie, potrete cambiare albero abilità ogni volta che otterrete un potere particolare. Il vostro obiettivo è quello di spendere il mana raccolto in giro per sbloccare tutti gli incantesimi di ogni schermata. Ottenere punti da spendere sarà semplice: potrete raccogliere i punti mana esplorando la regione (sono quelle piccole sorgenti azzurre che troverete in gruppetti), salendo di livello e completando alcuni punti di interessi sulla mappa, come le visioni.

Alla fonte: battezzata

Attingi per la prima volta ai poteri magici di una fonte benedetta

Trofeo impossibile da mancare, poiché legato alla storia.

Alla fonte: beata

Attingi ai poteri magici di tutte le fonti benedette

Le fonti benedette sono delle sorgenti di mana dall’insolito potenziale che possono sprigionare magie o potenziamenti delle stesse. Come per gli altri collezionabili e punti di interesse sono praticamente impossibili da mancare poiché verrano segnalate sulla mappa ogni volta che sbloccheremo una nuova regione o città presente nel gioco.

Paladina

Apprendi tutti gli incantesimi

Trofeo ottenibile una volta seguite le istruzioni dell’obiettivo “Pieno potenziale” e di “Alla fonte: beata”

Apprendista

Crea il tuo primo oggetto

Trofeo impossibile da mancare, poiché legato al Capitolo 3.

Artigiana

Crea un oggetto curativo e due pezzi originali dell’equipaggiamento di Frey

Una volta completato il Capitolo 12 potrete tornare nella capitale e avrete libero accesso a tutte le aree di gioco. Nella Visionaria, la città di Olas, troverete un mercante che prima non era segnalato nel mondo. Costui avrà nel suo catalogo oggetti unici da collezionare e cimeli rari. L’oggetto che vi interessa è quello acquistabile per 60 monete antiche ed è il set che vi permette di creare, presso qualunque tavolo da lavoro. il kit finale da equipaggiare a Frey. Create tali oggetti sbloccati e otterrete il trofeo in Forspoken.

Di tutto e di più

Ottieni tutti gli elementi dell’equipaggiamento (eccetto quelli ottenibili via missioni secondarie)

Nelle vostre avventure potrete scorgere dei punti di interesse particolari sulla mappa con l’icona di un mantello. Quelle sono considerate delle “deviazioni” secondarie e sono dei veri e propri dungeon con all’interno dei nemici molto potenti, oltre che mini boss tutt’altro che semplici. L’unico modo per ottenere tutti i mantelli è completarle tutte e poi andare dal mercante che abbiamo descritto nel trofeo “Artigiana”.

Salta che ti passa

Effettua cinque danze di fila

In arrivo una guida dedicata.

Il pavimento è lava

Usa il parkour magici per venti secondi di fila

Vi basterà premere il pulsante CERCHIO per correre e farlo per il tempo richiesto.

Maratona inusuale

Percorri un totale di 100 km (62 mi) com il parkour magico

Trofeo che sbloccherete semplicemente esplorando e giocando, impossibile da mancare.

In volo

Usa planata per restare in aria per dieci secondi

Completa il Capitolo 8 per sbloccare la schermata delle abilità magiche legate a Prav, la boss in Forspoken. Tra queste, sotto a destra, noterete la magia “Planata”, sbloccatela. Una volta fatto ciò vi basterà scegliere un punto abbastanza alto per poter effettuare la magia e calarvi dolcemente. Non avrete problemi nel farlo, ma attenderei la fine della storia principale per avere tutta la mappa sbloccata e accessibile.

Gioco della cavallina

Salta oltre i nemici per un totale di dieci volte

Mentre premete il tasto CERCHIO per usare il parkour magico, potrete ripremerlo una seconda volta nelle prossimità di un nemico per saltargli sopra. Fatelo 10 volte.

Occhio per occhio

Effettua dieci contrattacchi di precisione

Ogni volta che verrete attaccati intorno a Frey si vedrà un particolare cerchio bianco. Se avrete il giusto tempismo potrete usare il potere del bracciale per respingere l’attacco premendo il tasto Triangolo. Fatelo 10 volte.

Nessuna pietà

Sferra trenta Colpi di grazia

Durante gli scontri in Forspoken capiterà molto spesso che colpirete i nemici così forte da farli stendere al suolo. In quei casi sarà possibile avvicinarsi a loro e, premendo il tasto TRIANGOLO, poterete infliggergli molto danno, oltre che curarvi di un po’. Fatelo per 30 volte, ma vedrete che non servirà neanche farci caso.

Falli secchi

Finisci tre o più nemici con un singolo colpo di magia impetuosa

Le magie impetuose sono delle mosse speciali che potrete liberare sul campo dopo un certo numero di colpi magici ben assestati. Una volta caricato il colpo, vi basterà premere L2 ed R2 insieme per sferrarlo. Anche in questo caso vi verrà naturale il trofeo, perché sarete circondati molto spesso da gruppi massicci di nemici.

Un aiutino

Usa l’incantesimo Fioritura tre volte in una sola battaglia

Nella schermata delle Magie di Frey in Forspoken, a sinistra dell’incantesimo “Stretta”, noterete quello “Fioritura”, che consiste nell’evocare un fiore spara semi da battaglia. Fatelo 3 volte in uno scontro impegnativo e ce la farete.

Piromane

Sconfiggi un nemici affetto dall’alterazione di stato Intrappolamento usando la magia di Sila

Nell’albero delle abilità, sotto la voce Magie di Sila, vi è una sezione dedicata agli incantesimi di fuoco che possono aiutarvi a controllare il terreno di gioco e a limitare l’area in cui imporre danni magici nel tempo. Sfruttate l’abilità “Crogiolo” per massimizzare l’attacco e sconfiggete nemici dentro il cerchio di fuoco per ottenere il trofeo.

Elettrizzante

Dai la scossa a tre nemici contemporaneamente

Dopo il Capitolo 11, ed aver quindi sconfitto Ola, avrete libero accesso al suo albero di incantesimi e abilità. Vi basterà usare la mossa “Tempesta”, premendo contemporaneamente L2 ed R2, quando avrete davanti un bel mucchietto di nemici. Lo farete senza rendervene conto.

Quattro per quattro

Usa la magia di tutte e quattro le Tantha in una sola battaglia

A fine storia principale di Forspoken avrete accesso a tutte e quattro le magie delle principali streghe del gioco. Passare dall’una all’altra è semplivce, infatti sarà sufficiente premere le freccette sinistra e destra durante lo scontro. Lo farete senza accorgervene a fine storia.

Con altri occhi: empatica

Completa la tua prima sfida flashback a un Monumento della Saggezza

Con altri occhi: veggente

Completa le sfide flashback a dieci Monumenti della Saggezza

Con altri occhi: visionaria

Completa tutte le sfide flashback ai Monumenti della Saggezza

A…mici per la pelle

Fai amicizia con tutti i famiglia delle Tantha

I 20 mici che vi attenderanno nei rifugi sono molto preziosi per la vostra avventura e la loro location è segnalata dalla zampetta di un gatto nella mappa principale.

Sempre scattante

Mostra ai bambini delle foto scattate in tutti i punti per le foto

Un punto di interesse facile da notare. In totale dovrete scattare 50 foto in giro per Athia, l’icona del punto di interesse è segnata dalla presenza di una macchina fotografica. Non avrete problemi a trovarle tutte, semplicemente vi ci imbatterete mentre seguite la storia principale. Una volta raccolte le foto portatele ai bambini nell’area centrale di Cipal.

Oltre ogni aspettativa

Potenzia tutti i tuoi incantesimi

In ogni rifugio dell’esploratore è presente una piccola biblioteca accanto al letto. Lì avrete l’occasione di sbloccare delle sfide dedicate per ogni incantesimo presente nel vostro albero abilità. Quello che dovrete fare è fare tutte le sfide richieste e poi potenziare la magia nella schermata indicata. Il consiglio è quello di accettare sfide tre alla volta, così da velocizzare il processo. Sconsigliamo vivamente di farle tutte alla fine, attivatele mentre siete ancora alla ricerca di tutti i punti di interesse, così avrete schiere di nemici su cui provare.

Stermina Abomini

Sconfiggi tutti e quattro gli Abomini

I quattro boss più forti in Forspoken saranno presenti sulla mappa alla fine della storia principale, meglio prepararsi al meglio prima, Tirate i dati nella taverna, ottenete il prima possibile l’equipaggiamento migliore che vi segnaliamo nella guida e potenziate le vostre magie di tutt’e quattro gli alberi, almeno le più usate. Fatelo solo nel post game.

Archivista

Sblocca l’80% dell’archivio

In arrivo una guida dedicata.

Come se non ci fossi

Nasconditi per dieci secondi, tanto da far dimenticare alle persone che sei lì

Una volta che avrete sbloccato il riquadro Magia di Olas in Forspoken nell’albero abilità avrete accesso ad un incantesimo unico: sdoppiamento. La magia in questione vi permette di creare un vostro clone che sarà immediatamente attaccato dai nemici. Sfruttate questo momento di distrazione per scappare da essi e trovare riparo. Passati dieci secondi avrete ottenuto il trofeo.