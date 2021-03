Forspoken: l’evocativo trailer ufficiale dell’ex Project Athia

Presentato l’estate scorsa, Project Athia ha suscitato la curiosità un po’ di tutti soprattutto perché sviluppato dal team Luminous Productions, lo stesso studio dietro Final Fantasy 15. Proprio in queste ore si è tenuto il corposo evento Square-Enix dedicato ad alcuni titoli in uscita prossimamente. Quello che probabilmente ha fatto emozionare una marea di videogiocatori è stato la presentazione ufficiale del nuovo Life is Strange con un trailer davvero pazzesco e commovente. Proprio alla fine, come spesso capita con ogni evento online, viene quasi sempre mostrato la classica “bomba” ed essa è stata proprio Project Athia, o meglio Forspoken.

È stato quindi ufficializzato attraverso un trailer Forspoken, nome definitivo di questo nuovo progetto presentato tempo addietro con un evocativo filmato che ci fa capire più o meno l’incipit del gioco. Rimanendo ovviamente ancora avvolti nel mistero, possiamo intuire che si tratta di un mondo decisamente oscuro e con spiccate componenti fantasy, mentre la nostra protagonista pare sia più vicina ad una realtà simile alla nostra.

Si potrebbe allargare il discorso andando a pescare dei media totalmente differenti ma incastonati nella cultura giapponese, valgono a dire i Manga e Anime, definendo questo gioco un “Isekai”. Vale a dire un prodotto in cui un personaggio finisce in qualche modo intrappolato in un mondo diverso dal nostro e che riesce in qualche modo a gestire ed utilizzare la magia presente. Dall’ultimo teaser trailer si può anche udire la voce di un uomo che presumibilmente ci guiderà in questa eccitante avventura.

Il gameplay pare essere decisamente frenetico ed interessante, con una resa grafica, come da sempre ci ha abituati il Luminous engine, davvero fantastica. Vedremo nei prossimi mesi se verrà mostrato altro e se si potrà sapere di più su questo titolo, pregando che non incappi in qualche problema di sviluppo come purtroppo è già successo in passato con altri giochi targati Square Enix. L’opera, che ricordiamo essere in esclusiva console per PS5 per due anni, verrà lanciata durante il 2022. Come di consueto per ogni dettaglio relativo a Forspoken vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.