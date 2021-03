Square Presents: tutti i giochi annunciati durante l’evento

Qualche istante fa è terminato il primo evento digitale Square Presents. Annunciato solamente qualche settimana fa, questo evento è subito entrato nel cuore degli appassionati principalmente per l’annuncio di un nuovo capitolo di Life is Strange, ma non è stato il solo annuncio degno di nota. Molti dei titoli erano già noti, mentre qualche altro annuncio è saltato fuori un po’ a sorpresa. Vediamo insieme tutto quello che è stato annunciato in questa prima edizione primaverile dello Square Presents.

Square Presents Spring 2021: tutti gli annunci

Outriders

L’evento digitale Square si apre con Outriders, uno dei giochi di punta per la società giapponese che, tra le altre cose, è ormai molto vicino a vedere l’uscita sul mercato. L’azione frenetica di questo TPS targato People Can Fly continua a convincere tra nuove cinamatiche e veloci spezzoni di gameplay. Si torna a parlare molto anche del world design, delle classi di gioco e del canovaccio narrativo che accompagnerà le gesta dei giocatori nel tremendo mondo di Enoch.

Tomb Raider

Per festeggiare i 25 anni della saga di Tomb Raider, Square ci annuncia una serie di collaborazioni celebrative che escono fuori dal medium videoludico tramite: anime, action figuers e libri. IN aggiunta è stato annunciata anche la Tomb Raider Definitive Survivor, la raccolta dei giochi facenti parte della più recente trilogia su Lara Croft.

Just Cause Mobile

La distruttiva saga di Just Cause arriva su dispositivi mobile con Just Cause Mobile. Il titolo si presenta con un trailer ricco di frenesia, azione ed esplosioni in ogni angolo. Manca ancora però una data di uscita, lasciandoci con un generico “coming soon”.

Marvel’s Avengers

Dopo un’uscita non proprio entusiasmante, Marvel’s Avengers arriva anche sulle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X|S insieme a tutta una serie di migliorie tecniche. Inoltre, abbiamo avuto l’occasione di vedere uno spezzone di gameplay per la nuova campagna dedicata al nuovo eroe Occhio di Falco. Lo spezzone finale di Avengers ci mostra il nuovo eroe in arrivo prossimamente: ovvero Black Panther.

Life is Strange True Colors

L’annuncio che in molti attendevano con estrema curiosità e trepidazione. Con Life is Strange True Colors torna una delle saghe più amate ed emozionanti, ma questa volta il tutto passa dalle mani di Dontnod a quelle dei ragazzi di Deck Nine, coloro che svilupparono il capitolo Before the Storm. Nuova storia, nuova ambientazione e nuova visione più open world, questa volta i giocatori avranno molte più novità da pover affrontare vestendo i panni di una nuova protagonista. Life is Strange True Colors uscirà il prossimo 10 settembre.

Forspoken

Completamente a sorpresa c’è stato un annuncio finale, parliamo di Forspoken, il titolo che fino ad oggi conoscevamo con il titolo provvisorio di Project Athia. Non abbiamo potuto vedere molto di più, ma la nuova clip ha saputo regalarci un veloce e potente squarcio all’interno di quello che appare come un affascinante mondo di gioco tra il moderno e il fantasy. Forspoken è atteso per PlayStation 5 nel 2022.

Inoltre, durante tutto lo Square Presents son stati fatti vedere tutta una serie di titoli nuovi e già conosciuti in arrivo durante l’anno.

Darius Cozmic Revelation

Hitman Sniper

Bubble Bobble 4 Friends

Balan Wonderland

Con Forspoken si conclude il primo appuntamento comunicativo digitale targato Square, che come annunciato seguirà altri appuntamenti nel corso dell’anno. Diteci, quali sono stati gli annunci che vi hanno saputo entusiasmare di più? Vi aspettavate qualcosa in particolare da questo evento?