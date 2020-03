Fortnite 12.21: ecco le novità dell’aggiornamento

Nuova settimana, nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Games. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di ottenere varie novità dedicate a tutte le modalità, le quali hanno introdotto un elemento molto atteso: l’elicottero Choppa, perfetto per muoversi nella mappa insieme alla propria squadra. Quali sono le novità per l’aggiornamento di Fortnite 12.21 di questa settimana? Scopriamo insieme i dettagli dell’update per la Modalità Creativa, Salva il Mondo e la Battaglia Reale.

Trattandosi di un update di bassa importante, come già lascia intuire il numero, non ci sono in realtà grandi novità all’orizzonte. L’unico elemento degno di nota di Fortnite 12.21 sono una serie di sfide dedicate all’ottenimento di skin dorate: per ora, però, non è chiaro quando saranno introdotte; è probabile che scopriremo di più nel corso della settimana. I giocatori più accaniti apprezzeranno la possibilità di ottenere nuovi costumi, ma di certo non si tratta di una grande novità che possa cambiare gli equilibri di gioco.

¡Mi teoria es que Los DESAFIOS de ORO serán Gratis y formaran Parte de un Evento! El Envoltorio y Pico PODRÍAN llegar a Ser Gratis teniendo en Cuenta otros Eventos! Y por último la Skin estaría en la Tienda! Recuerden TEORIA mia #Fortnite pic.twitter.com/AyC61kHO6T — AGUSTIN SR – Noticias de Fortnite (@Agustn49369438) March 24, 2020

Per il resto, in Fortnite 12.21 ci attendono giusto una serie di modifiche pensate per risolvere bug e glitch vari. La situazione dovrebbe quindi essere più stabile e le vostre partite dovrebbero incorrere in meno problemi da questo momento. Sappiamo però bene che la lotta contro i bug non ha mai fine.

Non abbiamo per ora altre informazioni. Se Epic Games rilascerà un changelog ufficiale e completo per Salva il Mondo e la Modalità Creativa, vi indicheremo le novità. In caso contrario, dovremo attendere che i giocatori esplorino nel dettaglio Fortnite 12.21 e notino le piccole modifiche; non possiamo fare altro se non attendere il rilascio di nuove informazioni. Diteci, cosa ne pensate delle novità dell’update del battle royale di Epic Games? Vi hanno convinto?