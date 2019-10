Fortnite: Youtuber guadagna 26 mila dollari per errore

Un creatore di contenuti riesce a guadagnare 26 mila dollari per errore su Fortnite grazie al programma Suppor a creator messo a disposizione di Epic Games.

Il programma “Support a Creator” di Fortnite consente ai creatori di contenuti di guadagnare denaro quando i fan utilizzano il loro codice creatore. Quando i giocatori scelgono di supportare il loro creatore preferito, Epic Games fornisce un equivalente di 5 dollari per ogni 10.000 V-Buck spesi in gioco. Il processo per ottenere un codice è semplice, ciò significa che chiunque abbia un account Epic Games e un canale associato che produce contenuti e soddisfa i criteri può permettersi di qualificarsi per ricevere il supporto dai propri fan.

Lo Youtuber Sway è riuscito a guadagnare oltre 26 mila dollari dal programma “Support a Creator”, ma solamente per errore. In questo caso specifico i fan erano intenti a supportare un altro Sway più famoso, ossia il giocatore dei FaZe Clan. Origine di questo errore di massa sarebbe dovuto al codice creatore dei due Sway molto simile.

Nello specifico lo Youtuber Sway con 3.600 abbonati ha ricevuto il codice “Sway” mentre quello più famoso appartenente al FaZe Clan pare abbia ricevuto un codice creatore leggermente differente, “YoSway“. Non c’è niente di illegale in questa storia, solo una gran botta di fortuna. Lo Sway “fortunato” è semplicemente riuscito ad ottenere il codice creatore prima di FaZe Sway, e ciò gli ha prodotto un considerevole guadagno.

Nel frattempo Fortnite Capitolo 2 è ormai entrato nel vivo della sua prima stagione e all’interno del titolo Epic Games è stato già trovata la prima Arma Mitica, il Mythic Goldfish. Cosa pensate di questo errore che ha portato un creatore di contenuti a guadagnare oltre 26 mila dollari? Diteci la vostra.