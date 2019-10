Fortnite 2 “Mythic Goldfish”, l’arma mitica che uccide in (quasi) un colpo: ecco un video

Fortnite 2 include una nuova arma mitica che può eliminare i nemici in quasi un colpo solo, il Mythic Goldfish, ecco un video che lo mostra.

Con l’introduzione del nuovo update di Fortnite 2, i dataminer hanno subito iniziato a cercare elementi interessanti da condividere con la propria community. Uno dei primi oggetti scovati è stato il “Mythic Goldfish“, un oggetto da lancio in grado di infliggere 90 danni all’impatto e ottenibile in modo casuale tramite la nuova opzione di pesca.

Fino ad oggi non era stato confermato, ma ora tramite Reddit possiamo vedere l’oggetto in azione. Nel filmato qui sotto è possibile vedere che il giocatore viene eliminato dal “Pesce rosso mitico” introdotto in Fortnite 2. Avendo l’utente solo 59 punti vita su 100 (ed essendo senza alcuno scudo) non aveva alcuno scampo.

Fino ad oggi i giocatori credevano che l’oggetto non fosse ancora abilitato all’interno di Fortnite 2, ma chiaramente questo video prova il contrario. Non sappiamo quanto sia raro trovare questo tipo di oggetto da lancio. Vista l’estrema potenza di quest’arma mitica, siamo certi che molti fan non saranno contenti della sua presenza all’interno del gioco.

L’ultima volta che Epic Games ha introdotto un’arma mitica (l’Infinity Blade) le cose non sono andate bene: gli sviluppatori hanno dovuto depotenziare enormemente l’arma e infine eliminarle con tanto di scuse, dopo aver subito le critiche della propria community. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà l’impatto del Pesce rosso sulle partite dei giocatori. Diteci, voi cosa ne pensate?