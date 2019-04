Fortnite 8.50: ecco tutte le novità!

Fortnite 8.50 è finalmente arrivato: scopriamo tutte le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa del gioco Epic.

Come ogni settimana, è finalmente arrivato il nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Game, parliamo ovviamente di Fortnite 8.50 che apporta cambiamenti alla Battaglia Reale, a Salva il Mondo e alla Modalità Creativa. Come ben sapete, l’update odierno arriva in leggero ritardo, probabilmente causato dalla volontà di farlo combaciare con l’evento crossover tra Fortnite e Avengers: Endgame (del quale potete leggere la recensione a questo indirizzo). Non perdiamo altro tempo, però, e vediamo insieme cosa ci ha portato di bello l’aggiornamento di Fortnite 8.50.

Per iniziare, abbiamo la modalità a tempo Endagame, nella quale possiamo vestire i panni di Thanos e dei suoi Chitauri che invadono l’isola, oppure degli eroi Marvel. Entrambe le squadre si rigenerano all’eliminazione, fino a che la fazione avversaria non completa il suo obiettivo. Da un lato c’è la squadra degli eroi. Gli eroi si rigenerano all’eliminazione finché la squadra avversaria non avrà trovato tutte le Gemme dell’Infinito. Gli eroi iniziano con una mappa del tesoro che conduce direttamente a un oggetto mitico degli Avengers. L’obiettivo della squadra degli eroi è distruggere l’esercito dei Chitauri e sconfiggere Thanos.

Gli invasori Chitauri iniziano con un potente fucile laser, un attacco anti-strutture con granata e un jetpack che gli permette di volare per brevi periodi. Il primo dei Chitauri che conquisterà una Gemma dell’Infinito verrà trasformato in Thanos. Thanos ha un pugno potente, un attacco laser distruttivo e la capacità di effettuare altissimi balzi e poi distruggere tutto ciò che incontra quando tocca di nuovo terra.

Ogni volta che conquista una Gemma dell’Infinito, le abilità di Thanos diventano più potenti e i Chitauri ottengono salute. L’effetto delle gemme è il seguente:

Gemma della Realtà (rossa) = salute e scudi raddoppiati (1000 ->2000)

= salute e scudi raddoppiati (1000 ->2000) Gemma dell’Anima (arancione) = Assorbimento attivato (conferisce a Thanos solo gli scudi)

= Assorbimento attivato (conferisce a Thanos solo gli scudi) Gemma della Mente (gialla) = raddoppia l’altezza dei salti

= raddoppia l’altezza dei salti Gemma dello Spazio (blu) = triplica l’area d’effetto dello Schianto terrestre, danno x6

= triplica l’area d’effetto dello Schianto terrestre, danno x6 Gemma del Tempo (verde) = notevole respinta aggiunta a ogni colpo, danno x3

= notevole respinta aggiunta a ogni colpo, danno x3 Gemma del Potere (viola) = danno laser x6

Se Thanos e i Chitauri troveranno tutte le sei Gemme dell’Infinito, gli eroi non potranno più rigenerarsi. Se Thanos muore, uno dei Chitauri ancora in vita prenderà il suo posto. L’obiettivo di Thanos e del suo esercito è trovare le pietre ed eliminare gli eroi rimanenti.

Per quanto riguarda la modalità Creativa, è stata aggiunta l’opzione di aggiungere più round. È ora possibile sfruttare la “Modalità Fase” che consente di attivare e disattivare le collisioni con gli oggetti e il mondo di gioco. È stato aggiunta una Nave pirata tra i prefabbricati. Inoltre, sono stati aggiunti due nuovi portali Isola in evidenza nel Centro Creativa e Parco giochi. Quelli totali, però, sono stati ridotti da 8 a 6.

Per quanto riguarda Salva il mondo, invece, sono stati aggiunti nuovi personaggi, Coda di Cotone Occhio di falco e Coniglietta Penny, l’arma Lancia-bowling e nuove missioni ai livelli più alti di Montespago. Ritorna anche Tempensta beta – Rifornimento, alla quale sono stati aggiunti nuovi obbiettivi primari.

Ci sono poi tutta una serie di correzioni a bug e variazioni che potete trovare a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità introdotte con l’aggiornamento di Fortnite 8.50? Siete soddisfatti di quanto fatto da Epic Games, oppure avreste voluto altro?