Fortnite: l’aggiornamento 9.10 migliorerà il comparto audio

L'aggiornamento 9.10 di Fortnite, previsto per questa settimana, risolverà e migliorerà il comparto audio del battle royale di Epic Games

Fortnite è giunto alla tanto attesa stagione 9 nel corso di questo mese, ma Epic Games continua a preoccuparsi dei problemi audio legati al gioco. Su Reddit il direttore della produzione audio di Epic Games, Zak Belica, ha pubblicato un post fornendo alcune informazioni su una parte del contenuto che sarà presente nel tanto atteso aggiornamento 9.10.

Belica ha affermato che col nuovo aggiornamento, atteso per questa settimana su Fortnite, saranno apportate delle modifiche audio mirate a migliorare l’esperienza di gioco di ogni appassionato del battle royale. Il comparto audio è da sempre stato ritenuto di fondamentale importanza da parte di Epic Games, il quale ha impiegato tempo e numerose risorse per migliorarlo. Di seguito trovate una lista con tutti i miglioramenti che verranno apportati nel mondo di gioco.

“L’aggiornamento 9.10 arriverà ben presto e abbiamo lavorato molto sui problemi audio riscontrati. Questa versione [9.10] presenta dei miglioramenti per quanto riguarda l’esperienza di gioco fornita. In particolare abbiamo migliorato l’audio che riguarda i nemici in prossimità del giocatore. Grazie al continuo feedback che gli utenti ci hanno fornito, siamo stati in grado di individuare i relativi problemi” ha scritto Belica nel suo post.

Tra i problemi audio che sono stati migliorati troviamo anche un potenziamento dei passi dei nemici quando si nascondono all’interno degli edifici e quando un nemico costruisce una struttura vicino al giocatore, oltre ad altri miglioramenti audio legati ad alcuni problemi che sono stati riscontrati. Per approfondire quali aspetti audio sono stati modificati vi rimandiamo al post originale che trovate direttamente a questo indirizzo.

