Fortnite: arriva l’evento di Mezz’Inverno! Ecco le novità

Ora che Fortnite è entrato nel Capitolo 3, in molti si aspettavano una serie di novità questo martedì. Di solito Epic Games tende ad aggiornare il proprio titolo di punta ogni due settimane, e dopo l’evento di fine Stagione siamo finalmente pronti ad accogliere i primi cambiamenti post Capitolo 3. Ovviamente, essendo nel pieno del periodo natalizio, gran parte del nuovo aggiornamento si basa sul noto festival invernale annuale.

In queste ore Epic Game ha annunciato che tra pochi giorni avrà finalmente inizio l’evento di Mezz’inverno di quest’anno! I giocatori di Fortnite sono invitati a restare sintonizzati per ulteriori dettagli sulla data di inizio dell’evento, ma se avete già raggiunto un livello sufficiente, nel frattempo, potete sbloccare gli stili livello super di questa stagione. Oltre a questo, inoltre, la nuova patch andrà a modificare, bilanciare e correggere dei bug della v19.01

Nella sezione Ricompense bonus della scheda Pass battaglia, sono già disponibili diversi stili bonus per i costumi del Capitolo 3 Stagione 1 per i giocatori che hanno superato il livello 100. La nuova patch, inoltre, aggiunge nuovi stili bonus: gli stili livello super di questa stagione. Superando il livello 140 nel corso della stagione si potrà sbloccare i seguenti stili livello super: Negativo fotografico, Blackout scarlatto e Realtà dorata per Shanta, Ronin, Ten. John Lama, Harlowe e Spider-Man.

Per quanto riguarda la risoluzione dei bug, Epic Games ha risolto un problema che causava la disattivazione dello Schermo condiviso, risolto un problema per cui il furgone di riavvio a volte non riavviava i giocatori se più di un compagno vi stava interagendo e infine corretto un problema per cui lo schermo vibrava più intensamente del dovuto in diverse situazioni, come scivolate, planate e uso delle fenditure.