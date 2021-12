Spider-Man, il meme più famoso del web prende vita grazie a Fortnite

La terza stagione di Fortnite ha aggiunto il tanto, desiderato personaggio di Spider-Man. I giocatori, oltre ad elogiare il lavoro di Epic Games in merito al movimento con la ragnatela, non hanno però perso tempo e hanno sfruttato al volo l’occasione di disporre di più di un alter ego di Peter Parker per dedicarsi alla ricreazione di un meme decisamente particolare con l’Uomo Ragno come protagonista.

Era solo questione di tempo, d’altronde: i fan di Spider-Man hanno una buona memoria, così come tutte le persone che utilizzano Facebook e Instagram. E quindi, una volta presa confidenza con il nuovo personaggio di Fortnite, hannoi deciso di ricreare una delle vignette più famose del web. Si tratta della famosa vignetta tratta dalla serie animata televisiva (una delle prime basate sull’IP Marvel a essere realizzata), dove due Spider-Man si puntano il dito a vicenda. Un meme che ovviamente ha fatto ridere la rete ed è rimasto subito nel cuore degli utenti Facebook e che da oggi esiste anche nel gioco di casa Epic Games.

Come riportato su Reddit, gli utenti non si stanno limitando a popolare la scena di Spider-Man. Grazie alle emote di Fortnite, infatti, è possibile anche utilizzare l’indicazione che avviene con l’indice. I primi che hanno diffuso questa trovata hanno deciso di ricreare la vignetta con tre personaggi, ma non è escluso che da oggi l’obiettivo sarà quello di far prendere vita al meme con quanti più Peter Parker possibili.

Si tratta solo dell’ultima, grande trovata di Internet grazie a Fortnite. In termini più “seri” e più accattivanti, invece, Spider-Man nel Battle Royale ha permesso a tutti gli utenti, di tutte le piattaforme, di poter usare il personaggio. Come ben saprete, infatti, al momento l’alter ego di Peter Parker è disponibile in altri videogiochi, sia da protagonista che da gregario, ma limitati alle piattaforme di casa Sony.