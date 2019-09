Fortnite x Batman: disinnesca le bombole di Joker, ecco come

Fortnite x Batman propone nuove sfide: ecco come completare "Disinnesca le bombole di Joker", una missione un po' complessa se non sapete dove cercare.

Fortnite ha accolto l’Uomo Pipistrello sulla propria isola, trasformando Città Pinnacoli in Gotham. Non mancano ovviamente varie novità, in primis le sfide uniche dedicate a questo cross-over Fortnite x Batman. Una delle missioni proposte da Epic Games è “Dissinesca le bombole di Joker presenti in vari luoghi indicati”. Il numero totale richiesto è tre. Potrebbe sembrare una sfida semplice, ma c’è un problema: la posizione delle bombole cambia a ogni match, quindi non è detto che le troviate sempre nello stesso punto.

Fortunatamente, al pari dei distributori automatici e degli scrigni, le bombole paiono apparire più spesso in certi luoghi, quindi con un minimo di fortuna (e abilità, per rimanere in vita abbastanza a lungo) potrete completare la sfida. Per disinnescare le bombole di Joker è necessario avvicinarsi e interagire con esse per qualche secondo: attenzione quindi ai nemici nelle vicinanze, rimarrete indifesi per tale lasso di tempo. Le tre bombole devono essere trovate all’interno di uno stesso match, non è possibile disinnescarle in più scontri. Un altro suggerimento è di completare la sfida in gruppo, così da potersi dividere nella ricerca.

Per quanto riguarda i luoghi dove trovarle, potete cercarle presso:

Gotham City

Grandi Magazzini

Approdo Avventurato

Parco Pacifico

Sponde del Saccheggio

Borgo Bislacco

Spiagge Snob

Ovviamente, sopratutto se giocate da soli, la scelta migliore è cercare nei luoghi più vicini alla prima che si trova e sperare che Joker sia stato tanto cortese da piazzare una bombola proprio lì. In ogni caso, nel giro di qualche tentativo dovreste riuscire a completare la missione di Fortnite x Batman. Avete tempo fino al 6 ottobre, quindi non c’è alcuna fretta!