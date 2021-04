Fortnite: Batman sta per arrivare sull’isola, dettagli e data

Le collaborazioni che Epic Games ha portato avanti in Fortnite sono ormai innumerevoli e col tempo continuano a crescere a dismisura. Di recente abbiamo assistito all’arrivo sull’isola del battle royale di personaggi del calibro di Lara Croft di Tomb Raider, Aloy di Horizon Zero Dawn e del recente calciatore del PSG Neymar Jr. Le novità però sono tutt’altro che terminate, dato che i dataminer del titolo Epic hanno fatto di recente una scoperta che farà molto piacere agli appassionati dei supereroi.

Di eroi e villain Marvel e DC Comics ne abbiamo visti già parecchi in Fortnite, ma a quanto pare ci stiamo avvicinando all’arrivo di Batman. Il Cavaliere Oscuro è stato scovato dai sempre attivissimi dataminer del gioco Epic Games, e da quanto è stato scoperto il suo arrivo all’isola del battle royale sarà ben accompagnato. Oltre ad una Skin dedicata, Batman si porterà dietro una serie dei suoi inseparabili gadget.

Oltre a mostrarci il design di questa versione di Batman in arrivo su Fortnite, i dataminer ci permettono di dare uno sguardo anticipato anche su alcuni dei gadget che accompagneranno l’uomo pipistrello nel titolo si successo. Negli screen condivisi su Twitter, per esempio, possiamo guardare nel dettaglio sia il mantello del Cavaliere Oscuro e sia un’arma melee che farà molto comodo come piccone.

ICYMI: The new Batman cosmetics were decrypted, and will be available on the 5th of May!#Fortnite pic.twitter.com/9bxJOQN5t4 — Max // Fortnite Leaks (@FNLeaksAndInfo) April 29, 2021

In conclusione abbiamo anche una possibile data che vedrebbe l’arrivo di Batman all’interno del titolo Epic Games. Come dichiarato dall’account Twitter ‘Max // Fortnite Leaks’, l’uomo pipistrello della DC Comics dovrebbe debuttare in Fortnite a partire dal prossimo 5 maggio. Una data per niente distante, e per questo ci aspettiamo una possibile conferma ufficiala da parte di Epic Games in questi giorni.