Fortnite: la Battaglia Reale è una simulazione creata dai Predoni?

È passato ormai quasi un mese dall’arrivo della Stagione 3 di Fortnite, la quale sta tutt’ora riscontrando un enorme successo. Questa ha aggiunto diverse nuove migliorie e modalità che hanno fatto impazzire letteralmente il pubblico di tutto il mondo. Epic Games ormai sa come coccolare la propria utenza proponendo inoltre delle iniziative da applausi come la possibilità di usufruire del battle royale come un vero e proprio cinema. L’aggiunta più “fastidiosa” però è quella dei Predoni, personaggi che hanno la capacità di usufruire dei Rift ed arrivare sull’isola durante le partite aggiungendo una sfida in più mettendo alla prova le nostre capacità di sopravvivenza.

Vogliamo proprio soffermarci sui fastidiosi Predoni che stanno facendo impazzire alcuni giocatori durante le proprie partite. Sappiamo bene che lo storytelling di Fortnite sia una delle parti più interessanti del titolo free-to-play. Il modo di raccontare la trama è incredibile, con eventi costanti nel quale è possibile partecipare che rompono letteralmente quella parete invisibile tra gioco e videogiocatore, insomma si tratta a tutti gli effetti di una mossa incredibilmente vincente da parte di Epic Games. Alcuni giocatori hanno tirato in mezzo teorie sul fatto che questi esseri che appaiono durante le partite siano un punto fondamentale della storia di Fortnite.

I Predoni infatti hanno la capacità di entrare nelle partite dei giocatori attraverso i Rift dal cielo, quindi rompendo e viaggiando attraverso delle “dimensioni”. Inoltre dietro alle maschere di questi Marauders, si nascondono personaggi più o meno noti. Lo Youtuber TheSmithPlays ha postato un video nel quale parla di questi personaggi tirando fuori una teoria da capogiro, proponendo che la Battaglia Reale che conosciamo non è altro che una simulazione creata dai Predoni, il video che vi abbiamo postato proprio qui sopra inizia a speculare al minuto 6:36. Se siete curiosi di scoprire qualcosa sulla Lore di gioco, vi auguriamo una buona visione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi siete curiosi dei segreti nascosti in Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti gli update ed informazioni del battle royale.