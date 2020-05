Fortnite: uno strano bug sta affliggendo le cabine telefoniche

Mentre la Stagione 2 di Fortnite si appresta a giungere al termine, diversi appassionati del titolo battle royale di Epic Games stanno segnalando sul web l’apparizione di uno strano bug che sta affliggendo le cabine telefoniche. La community del gioco si è accorta di questo nuovo glitch quando alcuni giocatori hanno inziato a parlarne su Reddit e a quanto pare il team di sviluppo non ha ancora sistemato lo strambo problema.

Ciò che si evince dalle testimonianze, è che se ci si fa atterrare da un nemico mentre ci si trova all’interno di una delle cabine telefoniche, sia in modalità coppia o a squadre, l’aspetto e la skin dell’avatar controllato dal giocatore inizieranno a prendere un aspetto particolare. Oltre a ciò, una volta uscito dalla cabina, il personaggio giocabile si inginocchierà in una strana posizione.

Questo bug, non ancora risolto da Epic Games, potrebbe essere oggetto dell’ultima patch correttiva rilasciata all’intero della Stagione 2 del battle royale di successo. Entro la fine di maggio infatti, questa seconda stagione giungerà al termine e ne inzierà una nuova, con tutte le novità del caso.

Non sappiamo ancora la data precisa dell’arrivo della Stagione 3 di Fortnite, ma se nel frattempo siete incappati in un sito che promette di farvi ottenere Skin gratuite vi consigiliamo di starne alla larga dato che si tratta di una truffa. Siete incappati anche voi in quest’ultimo strambo glithc delle cabine telefoniche in Fortnite?