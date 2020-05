Fortnite: skin gratis? No, è una truffa, fate attenzione a questo sito

Fortnite, come tutti ben sappiamo è il battle royale free to play di Epic Games. In altre parole, è un gioco al quale è possibile accedere in formato completamente gratuito. Ovviamente il videogame ha un metodo per guadagnare denaro: microtransazioni legate agli elementi cosmetici, su tutti le “skin”, ovvero costumi per il proprio personaggio. Personalizzare il proprio avatar è sempre bello e sono molti i giocatori che acquistano con il negozio interno al gioco le skin. Si tratta di un giro di denaro notevole e l’attenzione dei fan di Fortnite è spesso attirata dalla possibilità di ottenerne di gratis.

Ben sapendolo, un sito denominato Fortnite Skin Generator ha dato il via a una truffa. In pratica, il sito chiede ai giocatori di inserire i propri dati personali, come l’account Fortnite e la piattaforma sulla quale giocano, in cambio di una skin gratis scelta da una lista: si tratta di una tentazione per molti appassionati, sopratutto i giovanissimi, non avvezzi agli inganni di internet. Dopo l’inserimento delle vostre informazioni personali, viene visualizzata una schermata di “creazione”, ma il sito sta solo eseguendo alcuni linee di codice per accedere ai vostri dati.

Il sito in questione, così come molti altri simili, non ha in alcun modo la possibilità di regalare skin gratis: non dovete quindi mai fidarvi di realtà esterne a Epic Games per l’ottenimento di costumi o altri elementi legati a Fortnite. Ricordate inoltre che Epic Games, al pari di tutte le altre grandi società, non vi chiederà mai di condividere informazioni personali o dati di accesso.

Fortunatamente, Epic Games include molteplici livelli di sicurezza all’interno dei propri account, come l’autenticazione a due fattori, che permette di bloccare accessi esterni. Ricordate quindi di diffidare sempre di situazioni o proposte di questo tipo. Infine, vi ricordiamo che sono attualmente in corso nuove sfide: ecco una guida utile.