Fortnite: i giocatori infuriati segnalano bug e glitch che impediscono di fare danni

Fortnite è nuovamente al centro delle critiche degli appassionati causa di una serie di presunti bug che impediscono di infliggere danno.

I giocatori di Fortnite sono ancora una volta infuriati con il battle royale di Epic Games. Questa volta la causa è una presunta serie di bug e glitch che impediscono alle armi di infliggere danni. Secondo quanto segnalato da molti utenti tramite Reddit, Fortnite spesso segnala che il colpo ha fatto centro ma il nemico non perde salute.

Le segnalazioni si sono concentrate sotto un post dell’utente “TheAaronLad”. Il giocatore ha affermato che su dieci colpi andati a segno, solo due hanno inflitto danno: il test è stato fatto inoltre con più armi. Temendo si potesse trattare di un problema della sua connessione, ha chiesto al resto della community ma molti hanno dichiarato di trovarsi nella stessa situazione.

Attualmente le segnalazioni sono molteplici ma ancora non c’è alcuni dichiarazione ufficiale da parte di Epic Games in merito. Fortnite non è in un buon periodo: pur essendo uno dei giochi più giocati al mondo, i guadagni sono fortemente in calo. Rispetto al picco massimo di dicembre 2018, infatti, gli ultimi mesi hanno visto un calo del 75%.

Ora, in ogni caso, non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da parte degli sviluppatori. La Stagione 11 è vicina e ci aspettano di certo grandi novità.