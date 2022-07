Uno dei problemi più grandi per i giochi online sono sicuramente i cheater. Dopo Warzone, ora tocca a Fortnite ed Epic Games implementare misure ancora più restrittive verso i bari. Come annunciato dal team di sviluppo e publisher, infatti, il Battle Royale si è dotato di Byfron, un nuovo sistema ancora più rigido che punirà tutti coloro che proveranno a ottenere un vantaggio nel gioco in maniera scorretta.

Byfron sembra davvero funzionare e forse non è un caso: con la sua implementazione sono infatti saliti a tre gli anti-cheat disponibili. Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni screenshot di conversazioni tra i cheater, dove Epic Games viene accusata di aver reso ancora più duro barare nel Battle Royale. “Saremo offline per un po’ di tempo. Dopo tre anni hanno deciso di aggiungere un bel po’ di roba che rende impossibile lanciare cheat”, si legge nella conversazione visibile a questo indirizzo. “Hanno protetto talmente bene le cose che dobbiamo per forza lavorare a un hack”, hanno concluso i cheater.

La cosa più incredibile, però, è lo stato del gioco prima di questa implementazione. “Prima di questo aggiornamento, niente era protetto. Ora invece sì. Torneremo a breve, ma al diavolo Fortnite”, recita una delle conversazioni incriminanti. I cheater hanno già cominciato a piangere dunque, ma quello che è davvero incredibile è appunto lo stato del gioco prima dell’implementazione di Byfron. Davvero il Battle Royale di casa Epic Games era così facile da bucare?

Al momento Byfron funziona alla perfezione, almeno da quanto si legge online. Se però servirà davvero, non possiamo saperlo. Anche Ricochet, d’altronde, sembrava una speranza incredibile e pur funzionando abbastanza bene, in breve tempo i cheater sono riusciti comunque a bucarlo. Serve pazienza: un gioco online non può essere al sicuro per sempre. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.