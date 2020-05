Fortnite è diventato pay to win per colpa di un deltaplano: Epic corre ai ripari

Dopo l’ultima polemica scoppiata in seguito a un ban di un ragazzino di nove anni, quest’oggi Fortnite è stato protagonista di una nuova e significativa polemica riguardante, questa volta, un oggetto di gioco che parrebbe offrire un vantaggio in game molto importante. Ci riferiamo al deltaplano Dragacorno dell’anti-eroe Marvel Deadpool. L’oggetto in questione, è stato accusato più volte dalla community di gioco di offrire un vantaggio significativo nelle partite del battle royale, tanto da essere definito come un oggetto pay to win.

In effetti, l’oggetto nato per essere soltanto bello fornisce un vantaggio significativo a livello di gameplay: a causa dall’animazione, infatti, il deltaplano Dragacorno renderebbe i suoi possessori abbastanza difficili da individuare durante le fasi di volo, e di conseguenza molti giocatori si sono lamentati dato che chi lo usa è molto più difficile da colpire.

Is that a bear… dressed up as Deadpool… riding a Dragacorn? That's awesome! Where can you get one of those you ask? (Hint, it's the Item Shop.) pic.twitter.com/6gzayh3mBk — Fortnite (@FortniteGame) April 10, 2020

Il deltaplano Dragacorno è stato implementato su Fortnite Capitolo 2 durante i primi giorni di aprile 2020, più precisamente l’oggetto fu messo in vendita all’interno del bundle cosmetico a tema Deadpool. Se non riuscite proprio a ricordarlo, vi consigliamo la visione del video presente nel tweet poco più sopra, il quale vi mostrerà il deltaplano Dragacorno in azione.

È notizia di queste ore che Epic Games si sia decisa a rimuovere questo oggetto, per il momento la software house ha rimosso il deltaplano dalla playlist competitiva (modalità Arena), sostituendolo con uno di default. Inoltre, gli sviluppatori hanno comunicato che a breve l’oggetto in questione sarà modificato, e tutti i possessori potranno scegliere se ottenere un rimborso per un periodo di tempo limitato. Questo sarà effettuabile anche senza possedere i token/gettoni di solito utilizzati per il rimborso di oggetti acquistati nel negozio di Fortnite.

E voi cosa ne pensate del deltaplano Dragacorno? Ha fatto bene Epic Games a rimuoverlo? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.