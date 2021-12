Fortnite: dopo l’evento del Capitolo 3 arriva un nuovo cataclisma

Sono ormai passate un paio di settimane dal passaggio di Fortnite dal Capitolo 2 al terzo, e nella giornata di ieri Epic Games ha anche rilasciato il primo grosso update dedicato alla nuova stagione invernale del titolo. Come al solito, i dataminer sono già in possesso di alcune anticipazioni in arrivo prossimamente all’interno del popolare battle royale, e stando a quanto si vocifera in rete sembra che il titolo si stia avvicinando ad un nuovo cataclisma.

Molti giocatori si sono subito accorti delle molteplici differenze e novità che sono state aggiunte in Fortnite dopo il passaggio alla Stagione 1 del Capitolo 3. Nello specifico molti appassionati hanno notato alcune nuvole scure solcare il cielo del battle royale, domandandosi cosa si cela nel futuro del popolare gioco. A rispondere in modo anticipato a questo quesito ci stanno pensando i dataminer su Twitter, svelando anche cosa accadrà a breve ne gioco.

Stando all’utente Young Boy, a breve si abbatterà un grosso cataclisma su Fortnite. L’ennesimo evento apocalittico sarebbe un grosso tornado nero il quale si dovrebbe abbattere in qualche area della mappa. Oltre a delle immagini, alcuni utenti sono riusciti a pubblicare anche una serie di clip che mostrano in azione il devastante tornado.

Here is what the tornado would look like ingame pic.twitter.com/ELkEnu2Cbw — Young Boy – Fortnite Leaks (@YoungBoyLeaks) December 14, 2021

Non è ancora chiaro quando questo nuovo cataclisma dovrebbe abbattersi in Fortnite, ma come sempre le ipotesi cadono tutte su uno dei prossimi aggiornamenti che verranno inseriti da Epic Games nel corso delle prossime settimane.