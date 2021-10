Fortnite e Among Us: supercollaborazione in arrivo? Ecco cosa sta succedendo

Epic Games ha recentemente pubblicato sui social una richiesta di collaborazione con InnerSloth, casa indie che ha dato i natali ad Among Us. Il motivo di tale annuncio di intenti dovrebbe essere proprio Fortnite.

Qualche settimana fa Fortnite aveva inserito una nuova modalità di gioco chiamata “Impostori” che aveva davvero molte somiglianze con il gameplay di Among Us. Gli stessi autori di InnerSloth si erano indispettiti per l’atteggiamento di Epic Games, ma sembra che adesso la situazione sia molto tranquilla e più collaborativa. Gli sviluppatori di Fortnite hanno ammesso di aver preso ispirazione da Among Us per la modalità impostori e hanno contattato InnerSloth sui social proponendo una collaborazione.

Non siamo a conoscenza di cosa sia in cantiere tra le due case di sviluppo; al momento sappiamo solo che potrebbero essersi accordati prima via DM su Twitter e in seguito tramite canali ufficiali, per produrre chissà cosa. Molto probabilmente stiamo assistendo alla nascita di un nuovo crossover in entrambi i prodotti: magari i crewmate e gli impostori di Among Us entreranno a far parte dell’universo di Fortnite come skin, e viceversa Among Us potrebbe adottare elementi cosmetici provenienti dal gioco di Epic Games. Se invece c’è altro di più grande in cantiere, ancora non possiamo saperlo.

Big fans! We never got to talk about how you inspired us. What do you think about working on something fun together sometime? — Fortnite (@FortniteGame) October 12, 2021

Mentre aspettiamo di scoprire novità sul fronte di questa collaborazione tra Among Us e Fortnite, vi ricordiamo che Among Us arriverà a breve su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S con un supporto per il multiplayer esteso fine a 15 giocatori. Su Fortnite nel frattempo sono già partite le celebrazioni di Halloween con diversi contenuti esclusivi da sbloccare di giorno in giorno, tra cui anche skin ispirate ai mostri dei film Universal.