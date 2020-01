Fortnite: aggiunta nel negozio la nuova emote di Pokimane

Che Fortnite sia sempre più aperto ad inserire oggetti, skin e addirittura eventi dedicati a crossover o a fenomeni pop contemporanei non è più un segreto da almeno qualche stagione. Il titolo di Epic Games ha aggiunto al proprio negozio una nuova skin dedicata al noto streamer Ninja solamente una settimana fa, e a fargli compagnia adesso è arrivata anche la sua collega Pokimane, con un emote tutta personalizzata.

Esattamente come la Skin di Ninka, il balletto Poki entra a far parte del pacchetto Icone, rilasciato giusto una settimana fa, e sarà acquistabile al costo di 500 V-Buck, piò o meno 5 Euro. Questa nuova emote si ispira al balletto che la famosa streamer ha effettuato sul proprio profilo di TikTok, ed ora è riproducibile anche nel bel mezzo di una Battagli Reale in Fortnite.

Positively enthusiastic.

Grab the new Poki Emote in the Item Shop now!

Read more about the #EmoteRoyaleContest here: https://t.co/Xw0Rb8WIcQ pic.twitter.com/aXesTfiQkQ

— Fortnite (@FortniteGame) January 20, 2020