Fortnite: ecco come entrare nel Magazzino a Gattogrill

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sta entrando sempre più nel vivo, ed Epic Games ha già proposto ai propri giocatori tutta una serie di novità al titolo di successo. L’ultimo aggiornamento ha portato anche al ritorno delle sfide settimanali, le quali erano già state anticipate qualche ora prima del rilascio effettivo tramite un leak. Dopo avervi mostrato dove trovare i tre Gnomi ad Alture Accoglienti e come danneggiare gli Squali Bottino, in questa mini guida vi chiarificheremo come entrare nel Magazzino di Gattogrill.

Completando questo obbiettivo sarete in grado di portare al termine la sfida Vault di Gattogrill, che vi porterà ad esplorare una delle nuove zone apparse dopo l’evento Il Dispositivo che ha inondato gran parte della mappa. Questa sfida è sicuramente una delle più semplici proposte durante questa prima settimana della terza stagione; tutto ciò che vi servirà fare sarà raggiungere la zona Gattogrill che si troverà nella zona a sud di Corso Commercio.

Una volta raggiunta l’area d’interesse, vi basterà semplicemente fare irruzione all’interno del deposito. Una volta fatto dovrete cercare il boss, un Gatto-Robot Kit, sconfiggerlo e ottenere una chiave magnetica che vi permetterà finalmente di entrare dentro il magazzino. Sulla carta è tutto molto semplice ma fate attenzione, perchè potreste imbattervi in alcuni Agenti dell’Agenzia o in altri giocatori.

Questa è solo una delle molteplici sfide della settimana che sono state aggiunte insieme alla terza stagione in Fortnite. Di sicuro ora i giocatori avranno un gran da fare per scoprire tutte le novità e i segreti nascosti da Epic in questa nuova fase del proprio titolo di successo. Vi piace questa sfida settimanale? Siete già riusciti a portarne a termine qualcuna?