Fortnite: ecco come danneggiare gli squali bottino

Con l’arrivo della Stagione 3 in Fortnite sono tornate le classiche ed immancabili missioni della settimana oltre ad una valanga di contenuti per tutti gli appassionati del battle royale free-to-play targato Epic Games. Grazie alla nuove stagione infatti sono stati introdotti gli “squali bottino“, dei predatori controllati dall’intelligenza artificale del titolo che se danneggiati possono lasciare per terra oggetti rari. Inutile dirlo che una delle sfide della prima settimana consiste proprio nel danneggiarli, vi daremo quindi dei consigli su come risolvere la missione il più facilmente possibile.

Per prima cosa per abbattere questi squali bottino dovrete atterrare a Sabbie Sudate, che si trova precisamente ad ovest di Borgo Bislacco. Giunti sul posto assicuratevi di equipaggiare il più velocemente possibile un arma, oltre ovviamente a stare attenti ai nemici nelle vicinanze. Esplorando l’area farete la conoscenza di queste creature affamate, dovrete stare attenti perché se troppo vicini potrebbero attaccarvi facendovi dei seri danni. Individuato equipaggiate l’arma e cominciate a sparargli contro, vedrete la sua vita (color giallo) scendere. Vi basterà colpirlo un po’ di volte (all’incirca 200 di punti danno) non necessariamente eliminarlo. Se avrete fatto tutto correttamente la missione sarà completata con successo.

Notate bene che questa sfida potrà essere completata solo ed esclusivamente in modalità Singolo, Coppie o Squadre quindi ricordate che gli squali bottino non saranno presenti nella modalità Rissa a Squadre. L’unica difficoltà di questa missione sarà evitare quindi giocatori che atterreranno prima di voi, invitiamo di conseguenza a guardarvi intorno prima di atterrare a Sabbie Sudate.

