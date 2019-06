Fortnite Fortbyte 91: dove e come trovarlo nella 4° schermata di caricamento

Ecco dove trovare il Fortnite Fortbyte 91. All'interno della nostra mini guida trovate l'esatta posizione di dove si nasconde l'oggetto.

Continua imperterrita la caccia agli oggetti collezionabile all’interno del mondo di gioco di Fortnite. Come anche riportato dagli sviluppatori del famoso battle royale, una volta riusciti a raccogliere tutti i Fortbyte disseminati per la mappa di gioco sarà possibile decifrare il segreto nascosto. Il Fortnite Fortbyte 91 in questione compare nella 4° schermata di caricamento del gioco.

Per poterla trovare vi basterà andare a Palmeto Paradisiaco nell’esatta posizione suggerita dal video, che trovate qui sotto, e distruggere l’ATM presente sotto il negozio Keyboard King. Vi ricordiamo che sul nostro sito trovate tutte le novità introdotte con l’aggiornamento 9.10 e tutto quello che sta accadendo attualmente a Picco Polare.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 91, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: