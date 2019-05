Fortnite: aggiornamento contenuto 9.10, ecco tutte le novità

Fortnite introduce l'aggiornamento contenuto 9.10 che apporta novità alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa; ecco i dettagli!

È un periodo pieno per Fortnite. Questa Stagione è infatti densa di novità, grazie all’introduzione di due nuove aree e l’arrivo di due eventi cross-over, che sembrano destinati ad aumentare, stando ai rumor più recenti: alcuni dataminer, infatti, pensano che Godzilla porterà distruzione sull’isola di Fortnite, mentre i fan speculano su una possibile partnership con Stranger Things. Una cosa è certa: qualcosa sta accadendo a Picco Polare e, dopo scosse e sbuffi di fumo, è apparso un occhio gigante che fissa i giocatori attraverso il ghiaccio. Ora, però, dobbiamo solo interessarci all’aggiornamento contenuto 9.10 che apporterà una serie di novità alla Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il mondo.

Per iniziare, vediamo quali sono le novità introdotte nella Battaglia Reale. Come già era stato annunciato, è stata introdotta la Mitraglietta a raffica, mentre è stata spostata in magazzino la Mitraglietta silenziata. Sono state aggiunte nuove modalità a tempo a rotazione: Coppie Oro Massiccio (si combatte usando armi leggendarie), Squadre Fuori Magazzino (si usano sono armi e oggetti che sono normalmente presenti in magazzino) e Incontri Ravvicinati a Squadre (fucili pensanti e jetpack). Per quanto riguarda la Rissa a squadre, invece, da oggi vengono generati 4 punti caldi per ogni partita, per far sì che ne appaia almeno uno per ogni lato il più spesso possibile: gli sviluppatori affermano però che si tratta solo di una soluzione temporanea.

Per la Modalità Creativa, è disponibile una nuova pavimentazione e un nuovo tema “Miniera”. Ovviamente viene aggiunta anche la Mitraglietta a raffica e una serie di nuovi prefabbricati e gallerie. Per Salva il Mondo, invece, è stata introdotta la simulazione WarGames “Stregato” durante la quale gli eroi sono maledetti e devono attivare delle statue antiche per rimuovere gli effetti. Le maledizioni, però, peggiorano nel tempo e torneranno anche dopo essere state eliminate. Infine, c’è un nuovo eroe, Southie, che è già acquistabile nel negozio.

Come sempre, potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate delle novità introdotto quest’oggi nell’aggiornamento contenuto 9.10? Siete soddisfatti, oppure avreste preferito qualcosa di più?