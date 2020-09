E’ un fenomeno videoludico che viviamo ormai da diversi anni, e il merchandising associato non poteva rimanerne scevro. Fortnite e il suo mondo è diventato un’ispirazione continua a tanti diversi gadget, accessori, Funko POP!, idee regalo, prodotti back to school e molto altro, senza dimenticare i videogiochi stessi! Tanti titoli ed esemplari di oggettistica unici che vi indichiamo nella nostra selezione esclusiva, per darvi tanti spunti, idee e consigli per gli acquisti!

Fortnite – I migliori gadget e accessori

Videogiochi e hardware gaming

Cominciamo la nostra selezione proprio con i principali suggerimenti dedicati a questo mondo: videogiochi, console e accessori a tema Fortnite! Non mancano dunque i titoli per PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre alla console PS4 dedicata a Fortnite, senza dimenticare i crediti PSN per il gioco!

» Clicca qui per acquistare PS4 Console 500GB F Chassis Slim Black + Fortnite Vch (2019)

» Clicca qui per acquistare PlayStation 4 – Dualshock 4 V2 nero + Fortnite VCH (2020) – Bundle

» Clicca qui per acquistare Bundle 1 DUALSHOCK 4 wireless controller + Voucher con Royal Bomber Outfit e 500 V-Bucks

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Bundle Fuoco Oscuro

» Clicca qui per acquistare PS4 Bundle Fuoco Oscuro

» Clicca qui per acquistare PSN Credito 1000 V-Bucks | Codice download per PS4

» Clicca qui per acquistare Xbox Live Carta Regalo per Fortnite 1000 V-Bucks | Xbox One – Codice download



Giochi in scatola e da tavolo

La nostra selezione di giochi in scatola e da tavolo comprende diverse proposte interessanti e originali, come il Gioco Jenga in variante Fortnite, arricchito di materiale grafico, temi e personaggi ispirati al celebre videogioco online. I giocatori girano la ruota e seguono le indicazioni: il numero e i tipi di blocchetti da impilare e quanti livelli deve scalare il proprio personaggio Fortnite. Dovremo lottare fino alla vetta: il primo giocatore a inserire il proprio segnalino personaggio Fortnite all’interno di uno dei fori posizionati nella parte superiore della torre sarà il vincitore. Un altro esemplare è dato da Monopoly Fortnite, dove i giocatori rivendicano luoghi, combattono gli avversari ed evitano la tempesta per sopravvivere. Il gameplay, il design e i componenti del gioco da tavolo includono elementi ispirati al videogioco, tra cui i luoghi noti di Fortnite. Al posto delle banconote monopoly, i giocatori guadagnano punti salute (hp). Un altro esemplare sono le carte da collezione e le figurine dedicate al franchise, con tanti soggetti diversi e tutti da collezionare!

» Clicca qui per acquistare Jenga

» Clicca qui per acquistare Monopoly

» Clicca qui per acquistare Monopoly Fortnite seconda stagione

» Clicca qui per acquistare carte da collezione con 6 booster

» Clicca qui per acquistare mini scatola di carte da collezione con 4 booster

» Clicca qui per acquistare Carte da collezione Starter Set, raccoglitore e 4 booster

Back To School

Il ritorno sui banchi e agli studi sarà sicuramente più facile e tutto da godere con la linea di prodotti scolastici Fortnite e in partnership con Panini, tra tanti zaini mimetici e personalizzati, astucci, diari e accessori per la scuola e l’università!

» Clicca qui per acquistare zaino Motivo Raven

» Clicca qui per acquistare zaino Panini Skull

» Clicca qui per acquistare zaino con stampe

» Clicca qui per acquistare zaino con stampa Marshmallow

» Clicca qui per acquistare astuccio ovale con stampe

» Clicca qui per acquistare astuccio ovale con stampe mimetiche e personaggi

» Clicca qui per acquistare astuccio con 3 zip

» Clicca qui per acquistare diario 2020-21 Raptor

» Clicca qui per acquistare diario 2020-21 Raven

Funko POP!

Potevano mancare i bellissimi personaggi da collezione in formato Funko POP! ? Per nulla al mondo! Anche in questa categoria merceologica, la selezione è davvero ampia e abbiamo suggerimenti per tutti i gusti! Da cavalieri a scheletri, passando per

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Omega

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Lama

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Leviathan

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Peely

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Deadpool

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Tower Recon Specialist

» Clicca qui per acquistare Funko POP! Giddy Up



Action Figure

Proponiamo una serie di bellissime action figure targate McFarlane Toys dedicate ai personaggi principali della storia, realizzate attentamente, alte circa 18cm ciascuna e rappresentate con dettagli accurati. Tra queste, ritroviamo l’action figure di Peely, Jonesy e altri ancora.

» Clicca qui per acquistare action figure Peely

» Clicca qui per acquistare action figure Jonesy

» Clicca qui per acquistare action figure Raven

» Clicca qui per acquistare action figure Dark Bomber

» Clicca qui per acquistare action figure Cavaliere Nero



Blaster

Potevamo esimerci dal proporvi i migliori blaster tratti da questo videogame? Per nulla al mondo! Di seguito trovate i migliori modelli disponibili per colpire i vostri avversari con getti d’acqua o dardi e lanciarvi nei combattimenti più sfrenati anche dal vivo!

» Clicca qui per acquistare Hasbro Nerf Super Soaker – Blaster ad Acqua con Getto Azionato a Pompa

» Clicca qui per acquistare Hasbro Nerf Fortnite – SMG-E, Blaster Motorizzato con Clip di 6 Dardi, Include 6 Dardi

» Clicca qui per acquistare Hasbro Nerf Fortnite-BASR-L Bolt Action, Blaster con caricatore a clip, cannocchiale e 12 dardi

» Clicca qui per acquistare Hasbro Nerf- Fornite Mega Blaster con Dardi, Colore Rosso

» Clicca qui per acquistare TS Nerf MicroShots

» Clicca qui per acquistare Nerf Fortnite Llama Nerf MicroShots