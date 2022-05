Dopo ben tre anni di stop, i tornei di Fortnite riprenderanno dal vivo. Ad annunciarlo ci ha pensato Epic Games, che ha intenzione di portare nuovamente il circuito Esport in presenza, come svelato da un comunicato lanciato nelle ultime ore. Se da un lato la notizia è sicuramente storica, visto che un torneo in presenza del Battle Royale non si svolge dal 2019, dall’altro invece i giocatori e i professionisti hanno espresso delle perplessità non da poco in merito allo svolgimento di questi eventi.

Il nuovo torneo competitivo di Fortnite si svolgerà dal 12 al 13 novembre 2022 a Raleigh, North Carolina. L’evento, chiama Fortnite Champion Series Invitational 2022, sarà riservato ad alcuni giocatori regolarmente invitati da Epic Games e in palio ci sarà 1 milione di Dollari. “Sveleremo ulteriori dettagli e informazioni sul nuovo torneo nei prossimi mesi”, le parole del team di sviluppo e publisher di uno dei Battle Royale più famosi al mondo.

Nonostante siamo certi che Epic Games prenderà tutte le misure per garantire la sicurezza dei giocatori, la community non è proprio felice di questa scelta. Come riportato da The Gamer, alcuni giocatori si sarebbero lamentati di questo nuovo evento dal vivo e hanno espresso le loro preoccupazioni. D’altronde la pandemia da COVID-19 non è ancora finita e sono tanti i casi dove ai raduni o alle conferenze (come la GDC) alcune persone hanno omesso la loro positività al virus pur di partecipare.

Pur essendo stato annunciato, non è chiaro se il torneo si terrà per davvero. Come spiegato da Epic Games, tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione sanitaria e le leggi vigenti. Se la North Carolina dovesse finire nuovamente in lockdown, il publisher e sviluppatore ha garantito che programmerà nuove date per l’evento. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.