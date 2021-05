Fortnite Il Crossover: trailer, Skin e novità a tema NBA

Sembrava una settimana tranquilla senza grosse novità nel mondo di Fortnite quella attuale, e invece tra ieri pomeriggio e quest’oggi Epic Games ha voluto rilasciare qualche novità che sarà presto in arrivo nel mondo di gioco. In attesa del prossimo grande aggiornamento, atteso per settimana prossima, gli appassionati del popolare battle royale hanno potuto mettere le mani su una nuova modalità a tempo limitato, e quest’oggi verranno travolti dall’inizio di un nuovo evento speciale.

Il Crossover è il nuovo evento in arrivo su Fortnite che, come anticipato qualche settimana fa dai dataminer, introdurrà nello sconfinato universo di gioco una marea di Skin a tema NBA, ma non solo. Come viene annunciato tramite un post sul blog ufficiale: a partire dalle 2:00 (ora italiana) del 22 maggio 2021, gli appassionati potranno indossare la propria divisa preferita e rappresentare una delle 30 squadre dell’NBA.

Le novità però non terminano qui, oltre alle skin nelle prossime settimane verranno inseriti nel negozio una serie di bundle tematici sui cestisti più famosi del momento come: Donovan Mitchell e Trae Young. Oltre a ciò, Il Crossover terrà ancora più calda l’atmosfera generale con la competizione Battaglie a squadre Fortnite X NBA dalla durata di 5 giorni e che coinvolgerà tutte le 30 squadre NBA.

Lace up… The Crossover is going to knock you off your feet 🏀

For the first time ever the @NBA is joining Fortnite! Read our blog for info about the new cosmetic set, Player Lockers and more.

🔗: https://t.co/qcXVA7Vxat pic.twitter.com/IjdGCdnNA5

— Fortnite (@FortniteGame) May 19, 2021