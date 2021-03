Fortnite: la Stagione 6 aprirà le porte a un grande torneo?

Mancano ormai pochissimi giorni e potremo salutare la Stagione 5 di Fortnite, una delle più ricche del battle royale firmato Epic Games. Quest’ultima può essere soprannominata come quella che ha portato più novità, specialmente a tema crossover. Gli appassionati del titolo hanno potuto godere di miglioramenti di ogni tipo e di abbonamenti speciali come il Fortnite Crew che propone oggetti estetici inediti. Inutile nasconderci, ma il fenomeno del free-to-play continua a stupire e probabilmente lo farà anche nel corso del 2021.

A fine dicembre si era ipotizzato che nel 2021 Epic Games non avesse in mente di riproporre tornei competitivi dal vivo, per via della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Secondo diversi leak però sembra che l’azienda americana abbia fatto un dietrofront in quanto è probabile che questi facciano ritorno durante l’attesissima Stagione 6 in programma verso fine marzo. Come i fan ben sapranno il termine della quinta è previsto per il 15 marzo ed è assolutamente plausibile che il grosso aggiornamento 16.00 possa arrivare pochi giorni più tardi.

Il dataminer VastBlast tramite Twitter ha mostrato che il team ha attuato dei grossi cambiamenti al server “LiveBroadcasting”, l’ultima volta che abbiamo assistito a questo è stato nel gennaio 2020 per l’evento DreamHack Anaheim, un torneo con in palio 250.000 dollari. Ovviamente si tratta di una mera speculazione, Epic Games non ha ufficializzato nulla ma è probabile che possa farlo nel corso di questo mese, magari dal vivo. La cosa non sarebbe poi così assurda visto che la società americana non è l’unica intenzionata ad organizzare eventi post inizio pandemia, anche Riot Games recentemente ne ha annunciato uno per il suo Valorant.

The Fortnite LiveBroadcasting server has been updated to the v16.00 build today! The last time it was updated was in January with the v11.40 build, for the DreamHack Anaheim event 🤔 pic.twitter.com/0vzPrqpJLm — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) March 3, 2021

Insomma, non è ancora ufficiale ma stando ai leak sembra quasi esserlo, manca solo l’ufficialità da parte di Epic Games. In attesa di questa, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutte le novità e la fatidica data ufficiale per la Stagione 6 di Fortnite.