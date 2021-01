Fortnite Crew: Epic Games rivela i contenuti di febbraio

Da ormai tre mesi il battle royale free-to-play più famoso del mondo ha deciso di inserire al suo interno uno speciale abbonamento chiamato Fortnite Crew. Per chi non lo sapesse è un servizio a pagamento nel quale avrete dei ricchi bonus ogni mese, tra cui skin inedite, a soli 11,99€. Inutile negarlo, questo abbonamento per ora è risultato un altro, ennesimo, successo di Epic Games con migliaia e migliaia di utenti che hanno deciso di sfruttare questa vantaggiosa offerta. Non è tutto rose e fiori però, essendo una novità è stato facile imbattersi in diversi problemi, tutti per fortuna risolti in modo impeccabile, come il bug che non permetteva di ricevere i V-Bucks come da contratto.

Epic Games ha deciso proprio in queste ore di rivelare tutti i contenuti di febbraio per coloro che sono abbonati al Fortnite Crew, andiamo a vederli assieme. La protagonista del mese di febbraio è Vi, l’ultima speranza del Clan della Volpe. La ninja potrà essere riscattata a partire dal prossimo 1 febbraio, semplicemente accedendo al gioco. il Pacchetto Crew di febbraio include il dorso decorativo Faretra Arco della volpe, il piccone Artiglio adunco, la copertura Traslazioni alla deriva e una schermata di caricamento.

Avete quindi pochi giorni per abbonarvi ed eventualmente ritirare i premi di gennaio, che ricordiamo aver proposto la skin di Freccia Verde. Se volete invece annullare il contratto vi basterà andare sul sito ufficiale di Fortnite ed eseguire tutta la procedura. Ricordiamo infine che L’Abbonamento dell’utente sarà permanentemente associato alla piattaforma sulla quale lo si ha acquistato e non sarà trasferibile su altre piattaforme.

The February Fortnite Crew skin has been revealed 👀🦊 Cop or Drop? pic.twitter.com/BgsiDiOxto — Fortnite News (@FortniteINTEL) January 25, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete abbonati al Fortnite Crew? Pensate che sia un acquisto vantaggioso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti il battle royale firmato Epic Games.