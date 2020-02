Fortnite: novità del negozio di domenica 23 febbraio

La Stagione 2 di Fortnite è iniziata e il battle royale di Epic Games sta convincendo i videogiocatori, anche se non proprio tutti come segnalato dalla nota Pokimane. Uno dei punti sul quale tutti concordano, però, è che il gioco propone sempre delle skin molto interessanti. Durante questa season di Fortnite, quindi, gli appassionati non vedranno l’ora di recuperare i costumi migliori. Non bisogna però dimenticarsi di dare un’occhiata al negozio giornaliero: oggi, domenica 23 febbraio, abbiamo a disposizione nuovi elementi. Ecco il prezzo e i dettagli.

Prima di tutto, vediamo l’elenco completo degli elementi in vendita nel negozio del 23 febbraio di Fortnite Stagione 2:

Mysteria (Costume) – 1200 V-buck

Glacialix (Costume) – 800 V-buck

Fremitoh (Costume) – 800 V-buck

Motocicletta (Costume) – 1500 V-buck

Fortuna (Costume) – 1200 V-buck

Potenza Stellare (Emote) – 800 V-buck

Scavadoro (Strumento raccolta) – 800 V-buck

Oscilla (Emote) – 500 V-buck

Schianto terrestre (Emote) – 200 V-buck

Mystery or art? Grab the new Mystify Outfit in the Item Shop now! pic.twitter.com/REkXNvHylb — Fortnite (@FortniteGame) February 23, 2020

Come potete vedere anche dal tweet qui sopra, prima di tutto troviamo Mysteria, un nuovo costume raro messo in vendita a 1200 V-buck, ovvero circa 12 euro. Epic sta dimostrando regolarità nel rilascio di nuove skin. Oltre a Mysteria, troviamo anche costumi a prezzo inferiore come Glacialix e Fremitoh, 800 V-Buck l’uno. Non mancano veri pezzi da collezione come Motocicletta che arriva a 1500 V-Buck.

Ci sono poi una serie di emote, con prezzi compresi tra 200 e 800 V-Buck: valori standard per Fortnite. Ovviamente le novità più interessanti sono quelli ludiche, più che quelle estetiche, ma una svecchiata al guardaroba non si nega a nessuno, sopratutto con l’avvento di nuovi stili stagionali.