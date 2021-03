Fortnite: Neymar sta per diventare una Skin?

Epic Games ha deciso di sorprendere i fan del suo gettonatissimo batlle royale, Fortnite, pubblicando un teaser dalla durata di 30 secondi. Il breve video, accompagnato da un hashtag indicante la Season 6 del gioco, mostra una sequenza d’immagini e una voce narrante che illustra un piccolo spezzone della lore del gioco. Dalle immagini, però, emerge un indizio su un noto calciatore in arrivo. Analizziamo assieme la breve sequenza!

Tra le immagini del teaser, è possibile notare una maglia con il numero 10 e un pallone simile a quello della World Cup 2014. Probabilmente, si tratterà di un calciatore di una delle squadre partecipanti, ma un retweet non lascia (quasi) spazio a dubbi: il numero 10 del Brasile, Neymar, ha di fatto condiviso il teaser sul suo profilo commentandolo con l’emoji degli occhi spalancati, come a voler invitare in suoi fan a tenere alta l’attenzione sul battle royale di Epic Games. Neymar da Silva Santos Júnior (questo il suo nome completo) approderà presto sull’isola?

Ovviamente, vi invitiamo a prendere quanto scritto con le pinze, fin quando Epic Games stessa non confermerà o smentirà tale teoria (d’altronde manca un giorno al lancio della sesta stagione del battle royale). Vi ricordiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti.

La stagione 6 aprirà le sue porte ai giocatori con un evento in singolo intitolato Zero Crisis Finale (cliccate qui per visionare ulteriori dettagli), un modo particolare per accogliere il lancio di una nuova stagione. I fan del titolo dovranno affrontare una missione interpretando le vesti dell’agente Jones (personaggio su cui ruotano alcuni degli ultimi episodi della lore). L’evento avrà anche delle sequenze cinematiche che tenteranno di porre l’attenzione sulla sua parte narrativa, e su ciò che il futuro ha in serbo per l’isola.