Fortnite non funziona: il battle royale è offline, update a sorpresa

Due giorni fa è stato introdotto l’aggiornamento 13.20 di Fortnite Stagione 3. Grazie ad esso abbiamo ricevuto nuovi contenuti, tra skin, armi e porzioni di mappa. Pare però che Epic Games non abbia finito. Fortnite non funziona, infatti: il battle royale è offline per un update a sorpresa deciso dagli sviluppatori. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Fortnite non funziona

In questo momento Fortnite non funziona. La motivazione è in realtà semplice: Epic Games ha messo il battle royale offline per eseguire un update di manutenzione ai server. Attualmente il gioco è in versione 13.20, ma ha saltato la 13.10. Non sappiamo se ci sarà un cambio di numero, ma per ora ci aspettiamo di vedere l’arrivo della 13.30 solo la prossima settimana, sempre che gli sviluppatori non decidano di avanzare di .20 di volta in volta.

Orari della manutenzione

Fortnite non funziona nel momento in cui scriviamo: il battle royale è offline, secondo quanto indicato da Epic Games stessa, a partire dalle 08:00 di oggi, 02 luglio 2020. L’account Twitter di Fortnite Status, dedicato a comunicazioni di servizio su aggiornamenti e problematiche tecniche, ha segnalato l’inizio della manutenzione alcuni minuti prima delle 08:00, in realtà.

Purtroppo, non è stato indicato con precisione la durata della manutenzione. Fortnite non funzionerà per almeno un’ora, probabilmente, forse due. Lo potremo sapere solo quando tornerà online: vi informeremo appena sarà così.

Leak

In questo momento non sappiamo di preciso che tipo di modifiche saranno apportate dagli sviluppatori. Trattandosi di un update di manutenzione per i server, è possibile che Epic Games non introduca assolutamente nulla. Alcuni giocatori, sulla base dei recenti leak, credono però che questo update serva per introdurre la skin di Captain America, che dovrebbe arrivare nei negozi entro il 4 luglio.

Molto probabilmente non ci saranno novità di alcun tipo, se non correzioni di bug e glitch che non possono essere sistemate con un semplice hot fix. Nel caso nel quale gli sviluppatori introducano però nuove armi, skin od oggetti, vi informeremo.

