Fortnite, in arrivo una nuova potente arma?

Come sapranno bene gli appassionati del celebre battle royale, Fortnite è un titolo in continua espansione, supportato attivamente da Epic Games con un gran numero di aggiornamenti. Tra bilanciamenti del gameplay, diverse skin e location, molto spesso vengono inserite anche nuove armi con cui raggiungere la tanto agognata vittoria reale.

Vittima di uno dei consueti leak che tanto affliggono il best-seller di Epic Games è stata questa volta una bocca da fuoco potenzialmente devastante. Stiamo infatti parlando del Proximity Grenade Launcher, ossia di una nuova particolare tipologia di lanciagranate che, si vocifera, permetterà di marcare i vari bersagli e di far esplodere i colpi al momento giusto.

[LEAK] The new Proximity Launcher in-game!

Currently only swapped the meshes, will probably try to swap the textures and anims so I can really show some gameplay..#Fortnite pic.twitter.com/4E6Fj0smZG

— KrispyLeaks – Fortnite Leaks/News (@KrispyLeaks) June 7, 2019