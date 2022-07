In questi giorni gli appassionati del Marvel Cinematic Universe si stanno riversando nei cinema per godere del nuovo Thor Love and Thunder. La nuova pellicola diretta da Taika Waititi ci permette di tornare a vedere come se la cavano alcuni dei personaggi Marvel legati al personaggio di Thor. Proprio per celebrare questo nuovo film, Fortnite ha dato il benvenuto a una serie di skin tutte dedicate al nuovo blockbuster cinematografico con protagonista il Dio del tuono.

Non è affatto la prima volta che il popolare titolo di Epic Games dà il benvenuto a una serie di skin dedicate ai supereroi e ai villain Marvel. In passato abbiamo visto arrivare sull’isola del battle royale personaggi iconici come: Spider-Man, Venom, Captain America, Iron Man, Thanos e moltissimi altri. Oltre, in concomitanza con l’uscita nelle sale cinematografiche di Thor Love and Thunder, Epic Games ha rilasciato nel gioco una serie di skin e gadget a tema.

In queste ore sono apparse nello shop di Fortnite le due nuove skin Thor Odinson e Mighty Thor. Entrtambi questi contenuti a tema Marvel sono anche disponibili all’interno del pacchetto Gods of Thunder Pack, che include, oltre alle skin, anche due Back Bling, due picconi, due alianti, più un’emote e una schermata di caricamento esclusiva. Inoltre, i giocatori si possono circondare di fulmini con il nuovo stile Full Charge.

Come avevamo già accennato, e come sapranno benissimo i molteplici fan di Fortnite, il popolare battle royale ha già visto l’arrivo di una serie di skin e contenuti esclusivi dedicati non solo agli eroi Marvel, ma anche basati su alcuni dei franchise più popolari di tutto il mondo dell’intrattenimento, comprese alcune storiche icone del videogioco come: Lara Croft, Master Chief, Kratos e molti altri.