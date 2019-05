Fortnite: gli utenti si lamentano del prezzo di un oggetto, Epic introduce una patch

Fortnite introduce una nuova patch che risolve un problema al sistema di replay e cambia il prezzo di un oggetto, ritenuto troppo caro dai giocatori.

Fortnite è in continuo cambiamento: non solo ogni settimana viene messo a disposizione un nuovo update che introduce tutta una serie di novità per la Battaglia Reale, Salva il mondo e Modalità Creativa, ma il team è sempre al lavoro su tanti piccoli o grandi cambiamenti, per risolvere bug e riequilibrare vari elementi di gioco. Ieri, era stato promesso tramite Twitter una nuova client patch e, infatti, è arrivata.

Le novità riguardano la modalità replay: sono state risolte una serie di problematiche riscontrate dai giocatori nella modalità Battaglia Reale e anche in Salva il Mondo. La patch pesa 686 MB su console, mentre su PC basteranno circa 200 MB: fortunatamente l’aggiornamento non ha richiesto una fase di down ai server.

L’update ha però influenzato anche il negozio oggetti: gli utenti si sono lamentati del prezzo della mimetica Slippery; l’oggetto non è animato e quindi i giocatori non hanno apprezzato il fatto che costasse ben 500 V-Buck. Epic Games ha ascoltato la propria community e ha diminuito il prezzo a 300 V-Buck: ovviamente, nel caso nel quale abbiate già acquistato l’oggetto, la differenza vi verrà risarcita in modo automatico nei prossimi giorni.

Le novità della giornata, però, non si sono limitate a questo. Per iniziare, i dataminer hanno svelato una parte delle immagini dietro i Fortbyte e, ora, è già possibile farsi un’idea di quale sia il tanto chiacchierato mistero della Stagione 9. Picco Polare, inoltre, è sempre più attivo e si pensa che ci sia qualcosa di vivo (e pericolo) al suo interno: potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo. Infine, se volete sapere quali sono tutti gli oggetti resi disponibili nel negozio, vi basterà leggere questo articolo. Diteci, cosa ne pensate della patch odierna?