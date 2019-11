Fortnite: Punti Esperienza supercaricati disponibili, ecco fino a quando

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 durerà ancora a lungo: forse alcuni giocatori avrebbero preferito ricevere altre novità a breve termine, ma al tempo stesso si tratta di un’ottima occasione per completare il proprio Pass Battaglia con comodità. Se però pianificate di non giocare molto durante le feste natalizie, allora sarete felici di sapere che a partire da oggi sono disponibili i Punti Esperienza Supercaricati con l’evento Power Leveling di Epic Games per Fortnite.

Come confermato dagli sviluppatori stessi tramite l’account ufficiale Twitter, oggi e domani, ovvero il 30 novembre 2019 e il 1 dicembre 2019, è possibile ottenere un bonus per punti esperienza doppi durante le nostre partite a Fortnite Battaglia Reale. Saprete di star ottenendo più punti esperienza del normale poiché la barra, solitamente viola, sarà gialla luminosa.

Power-leveling weekend is back ⚡ Be sure to login Saturday and Sunday to unlock Supercharged XP. Use the bonus at your leisure and level up faster as you go. pic.twitter.com/4EgPAL4Jav — Fortnite (@FortniteGame) November 30, 2019

La parte interessante è che per sbloccare questo bonus è sufficiente fare il log in nel gioco oggi o domani, per poi ottenere punti esperienza doppi la prossima settimana: il bonus, una volta ottenuto, non ha una data di scadenza e si interrompe solo dopo aver ottenuto un certo quantitativo di Punti Esperienza.

Grazie all’evento Power Leveling di Fortnite Battaglia Reale sarà molto semplice raggiunge il livello cento del Pass Battaglia. Vi ricordiamo che potete acquistare il Pass Battaglia anche all’ultimo momento e ottenere in automatico tutte le ricompense legate ai livelli che avete già raggiunto. Diteci, sfrutterete questa occasione o attualmente Fortnite non vi interessa?