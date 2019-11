Fortnite: il Re della Tempesta è ora molto più semplice da sconfiggere

Epic Games ha ascoltato le numerose critiche ricevute e corretto il tiro: il Re della Tempesta in Fortnite è ora molto più semplice da battere.

Fortnite non poteva ovviamente esimersi dal festeggiare Halloween e, infatti, in occasione di tale festività il celebre battle royale di Epic Games si è arricchito di una lunga serie di nuovi oggetti ed attività dedicati a tale evento.

Purtroppo non è andato tutto per il verso giusto e quello che doveva essere il piatto forte dell’evento, ossia lo scontro con il Re della Tempesta già visto qualche mese fa nella modalità Salva il Mondo, ha causato qualche critica di troppo.

Secondo diversi giocatori, infatti, tale scontro si stava rivelando fin troppo difficoltoso per una lunga serie di motivi. Epic Games, di fronte a tali lamentele, ha quindi deciso di ascoltare la propria utenza, alleggerendo il livello di sfida di tale missione.

I punti vita del Re della Tempesta e dei suoi punti deboli sono infatti stati drasticamente ridotti di circa il 25%, rendendo molto più semplice la battaglia in generale. Come se tutto questo non bastasse è inoltre stato diminuito anche lo spawn dei vari zombie, con i mob che sono quindi ora presenti in misura decisamente minore.

Ricordiamo che sconfiggere tale boss non è una sfida fine a se stessa ma vi è anzi una ricompensa esclusiva per coloro che trionferanno sul Re della Tempesta: il deltaplano Vela della Tempesta.

Che ne pensate di questa notizia, siete d’accordo con la decisione presa da Epic Games o a parere vostro si trattava di un’impresa fattibile anche prima di questo intervento?

Siete già riusciti a sconfiggere il minaccioso Re della Tempesta e ad ottenere l’agognato ombrello a tema? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti!