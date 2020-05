Fortnite: rinviata la Stagione 3, ecco la nuova data di inizio

Uno degli eventi più attesi al momento dagli appassionati di Fortnite è di sicuro l’inizio della Stagione 3 del fortnitao titolo di Epic Games. La data che avrebbe visto il passaggio alla nuova terza stagione era il 4 giugno, ma da qualche minuto il team di sviluppo americano ha dovuto tristemente rimandare l’evento andando a comunicare i motivi del posticipo e la nuova data di inzio della Stagione 3.

Epic Games ha dichiarato di aver preso la decisione di rinviare la nuova stagione per assicurarsi che tutti gli elementi che verranno proposti ai giocatori risultino al loro posto e presochè perfetti. Oltre a ciò, la compagnia ha voluto subuto specificare che la Stagione 3 di Fortnite non subirà un ritardo eccessivo e il tutto prenderà finalmente il via il prossimo 11 giugno, solamente una settimana dopo la data prestabilita in precedenza.

Infine Epic Games rinnova l’invito a tutti i giocatori di Fortnite di partecipare all’evento unico chiamato Il Dispositivo, che si svolgerà all’interno del gioco il prossimo sabato 6 giugno a partire dalle ore 20:00, orario italiano. Essendoci posti limitati, il team di sviluppo consiglia di arrivare all’incirca una mezz’ora prima dell’inizio per riuscire a prendere posto e godersi questo nuovo evento.

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 porterà il titolo di Epic Games verso una nuova era che, per il momento è difficile provare a dire se saprà accontentare sia i vecchi che i nuovi fan del gioco. Di sicuro il percorso che sta facendo Fortnite è in continua evoluzione e tra eventi unici e collaborazioni crossmediali è sicuramente un prodotto d’intrattenimento che va oltre il mero videogioco. Se siete interessati ad approfondire queste tematiche, ne abbiamo dedicato un articolo che potete trovare a questo indirizzo. Come avete preso il rinvio della Stagione 3? Che cambiamenti vi aspettate dal futuro di Fortnite?